ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『エブリイ』『クリッパー』の腰高感とロール感を抑える！ ブリッツの車高調「DAMPER ZZ-R」がリニューアル

ブリッツ DAMPER ZZ-R　日産・NV100クリッパー装着例（フロント：14mmダウン / リア：23mmダウン）スズキ・エブリイ、日産・NV100クリッパー/クリッパーバン用
  • ブリッツ DAMPER ZZ-R　日産・NV100クリッパー装着例（フロント：14mmダウン / リア：23mmダウン）スズキ・エブリイ、日産・NV100クリッパー/クリッパーバン用
  • ブリッツ DAMPER ZZ-R　日産・NV100クリッパー装着例（フロント：14mmダウン / リア：23mmダウン）

ブリッツの全長調整式車高調キット製品「DAMPER ZZ-R」スズキ『エブリイ』日産『NV100クリッパー/クリッパーバン』用モデルが、新たにサスペンションを見直し、再セッティング仕様にリニューアルされた。税込み価格は22万円。

【画像】ブリッツの車高調「DAMPER ZZ-R」装着イメージ

今回リニューアルされた製品の適合車種はスズキ・エブリイ（DA17V 2015年2月～）、日産・NV100クリッパー（DR17V 2015年3月～2024年3月）、クリッパーバン（DR17V 2024年3月～）で、ターボ/NA共通、2WD/4WD共通、AT/MT共通となっている。

DAMPER ZZ-Rは幅広い減衰力調整によりストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応できる単筒式（モノチューブ）構造採用の全長調整式＆32段減衰力調整車高調キット。一部車種向けにはアルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケットも採用し、高い強度と軽量化を両立している。今回適合追加のエブリイ/クリッパー用ではフロント/リアともに強化ゴムアッパーマウントが付属する。

単筒式ならではのΦ44大径ピストンの採用により、減衰力の立ち遅れを抑制し、しなやかな走り心地と追従性を実現している。また、カートリッジ先出しのオーバーホールに対応し、従来にはないスムーズな仕組みで消耗品の交換が可能となっている。業界最長の3年6万km保証も安心できるポイント。

DAMPER ZZ-Rを装着することで、エブリイ/クリッパーの腰高感と純正サスのロール感が抑えられ、よりスポーティーな乗り心地になりコーナリング性能が向上する。リア専用ショートバンプラバーも同梱され、リアのストロークアップによる乗り心地も向上する。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブリッツ

スズキ エブリイ

アフターマーケット

軽自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES