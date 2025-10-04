『エブリイ』『クリッパー』の腰高感とロール感を抑える！ ブリッツの車高調「DAMPER ZZ-R」がリニューアル

ブリッツの全長調整式車高調キット製品「DAMPER ZZ-R」のスズキ『エブリイ』、日産『NV100クリッパー/クリッパーバン』用モデルが、新たにサスペンションを見直し、再セッティング仕様にリニューアルされた。税込み価格は22万円。

【画像】ブリッツの車高調「DAMPER ZZ-R」装着イメージ

今回リニューアルされた製品の適合車種はスズキ・エブリイ（DA17V 2015年2月～）、日産・NV100クリッパー（DR17V 2015年3月～2024年3月）、クリッパーバン（DR17V 2024年3月～）で、ターボ/NA共通、2WD/4WD共通、AT/MT共通となっている。

DAMPER ZZ-Rは幅広い減衰力調整によりストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応できる単筒式（モノチューブ）構造採用の全長調整式＆32段減衰力調整車高調キット。一部車種向けにはアルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケットも採用し、高い強度と軽量化を両立している。今回適合追加のエブリイ/クリッパー用ではフロント/リアともに強化ゴムアッパーマウントが付属する。

単筒式ならではのΦ44大径ピストンの採用により、減衰力の立ち遅れを抑制し、しなやかな走り心地と追従性を実現している。また、カートリッジ先出しのオーバーホールに対応し、従来にはないスムーズな仕組みで消耗品の交換が可能となっている。業界最長の3年6万km保証も安心できるポイント。

DAMPER ZZ-Rを装着することで、エブリイ/クリッパーの腰高感と純正サスのロール感が抑えられ、よりスポーティーな乗り心地になりコーナリング性能が向上する。リア専用ショートバンプラバーも同梱され、リアのストロークアップによる乗り心地も向上する。