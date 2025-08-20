ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

遊べる『エブリイ』登場！ ブラックバンパー＆専用デカールの「Jリミテッド」、183万5900円から

スズキ エブリイ Jリミテッド（アイビーグリーンメタリック）
スズキは20日、軽商用車『エブリイ』に特別仕様車「Jリミテッド」を新たに設定し、発売した。価格は183万5900円からだ。

特別仕様車「Jリミテッド」は、「エブリイ JOIN ターボ」をベースに、専用のデカールを追加したほか、ホイールキャップをガンメタリック塗装に変更。さらに、専用のLEDヘッドランプを採用し、ドアハンドルやバンパーなどをブラックにすることで、標準車とは異なる印象のデザインとし、趣味やレジャーで幅広く楽しめる仕様とした。

「エブリイ」は経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当する。

サポカーS ワイドは、衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術をはじめとする一定の運転支援機能を備えた車のうち、ペダル踏み間違い時加速抑制装置などを搭載することで特に高齢運転者に推奨される区分の一つ。衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライトを搭載する車だ。

PMPD認定車は、事故防止対策の一環として、ペダル踏み間違い急発進抑制装置が一定の性能を有していることを国土交通省に認定された車となる。

特別装備として、エクステリアには専用デカール、フルホイールキャップ（ガンメタリック塗装）、BピラーとCピラーをブラックに変更、専用LEDヘッドランプ（ブラック塗装）、ドアハンドル（ブラック塗装）、バンパー（ブラック塗装）、ドアミラー（ブラック塗装）を採用している。

《森脇稔》

