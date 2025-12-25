ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ブリッドのセミバケシート「ストラディア・スリー」に本革風の新素材「ヌグレ」採用、25万8500円

ブリッド STRADIA III NUGRAIN スタンダードクッション［G71NR1］
  • ブリッド STRADIA III NUGRAIN スタンダードクッション［G71NR1］
  • ブリッド STRADIA III NUGRAIN ロークッション［G72NR1］
  • ブリッド STRADIA III NUGRAIN 背面

自動車レース用シートの老舗・BRIDE（ブリッド）が販売中のセミバケットシート「STRADIA III（ストラディアスリー）」に、高触感表皮材「NUGRAIN（ヌグレ）」を採用した新モデル「ストラディアスリー・ヌグレ」を追加。2026年1月13日より受注開始する。

【画像】ブリッド STRADIA III NUGRAIN

ストラディア・スリーは、サーキット走行で求められる体を支える性能と、日常使いで必要とされる利便性や快適性を併せ持つ、同社セミバケットシートのフラッグシップモデルだ。

今回、シート表皮に採用された「ヌグレ」は、ヌバックのような触感を再現したアキレス株式会社が開発した合成皮革で、本革製品に極めて近い風合いを持つ。合成皮革のため汚れにくく、メンテナンスが簡単な点も特徴だ。

ブリッド STRADIA III NUGRAIN 背面ブリッド STRADIA III NUGRAIN 背面

カラーはチャコールグレーで、落ち着いた上品な色調が優雅さを演出する。シェルはFRP製シルバーシェルを採用し、クッションはスタンダードクッションとロークッションの2種類を用意する。難燃生地を使用した日本製で、保安基準適合モデルとなっている。重量は約14.5kg。

価格は、スタンダードクッション/ロークッションともに25万8500円（税込）。取り付けには別売りの車種別シートレールなどが必要となる（適合シートレールはRO、RB、RK、LR）。購入・注文は全国のブリッドマイスターショップをはじめ、ブリッド取扱店より。

