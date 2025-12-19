『MFゴースト』コラボ車両も！ ブリッツ、4台のチューニングカーを出展…東京オートサロン2026

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が、2026年1月9日から11日に開催される『東京オートサロン2026』への出展内容を発表した。

【画像】ブリッツの「東京オートサロン2026」出展車両

テーマを「Beyond Evolution ～進化のその先へ～」として、4台のチューニングカーとオリジナルパーツを出品する。カーチューニング、カーカスタマイズの提案とMFゴーストの世界観を体感できるブースとして、来場者の感性を刺激し、ブリッツの世界観を体感できるラウンジ空間を提供するとのこと。

BLITZ Prelude TypeBZ

展示車両はホンダ『プレリュード TypeBZ』、トヨタ『GRヤリス TypeBZ』、ホンダ『N-ONE TypeBZ（プロトタイプ）』、『MFゴースト 86GT レプリカ』の4台で、カービューティープロの卓越したフルラッピング技術で装飾された、コラボレーション・デザインの車両となる。

製品の展示では、新型ダンパー「DAMPER ZZ-R C」を初公開するほか、「ブリッツモーションコントロールビーム（B-MCB）」の量産モデル、無線LANを内蔵したレーザー&レーダー探知機「Touch-LASER 6シリーズ」などの最新技術を搭載した製品を展示する。

BLITZ MF ゴースト 86GT レプリカ

会場では、OMPレーシングギアとBELLヘルメットを特別価格で数量限定販売するほか、東京・代々木の「やきがし ブリッツ」とコラボレーションした焼き菓子も販売する。新作のオリジナルウェアやグッズ、MFゴースト関連商品、Hydro Flaskとのコラボレーションボトルなども用意される。

さらに、MFゴースト・ブリッツ・A PIT AUTOBACSの3ブース合同コラボキャンペーンも実施される予定だ。