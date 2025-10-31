ワインレッドの電動キックボード発売、ブレイズ　価格は19万5580円

ブレイズは10月30日、人気の電動キックボード「キックボードEV ベーシックモデル」に新色「ワインレッド」を追加し、販売を開始した。価格は既存のカラーと同じ19万5580円（税込）で、今後はレギュラーカラーとして継続販売する。

【画像】キックボードEV ベーシックモデル

新色の「ワインレッド」は紫がかった深みのある赤で、2025年秋冬のトレンドカラーとしても注目されている。落ち着きと華やかさを兼ね備え、街中でも目を引く存在感がある。すでにブレイズの2輪電動モビリティ「EVスクーター」や「スマートEV」でも人気が高い色で、ユーザーからの要望も多かったため今回追加された。

「キックボードEV ベーシックモデル」は16歳以上で免許不要の特定小型原動機付自転車に対応した椅子付きの電動キックボード。カラー展開は新色を含め4色（ワインレッド、ブラック、ホワイト、カーキ）となっている。

キックボードEV ベーシックモデル

主な仕様は全長1210mm、全幅590mm、全高1070～1220mm（座席高さ調整幅100mm）、耐荷重量120kg、車両重量26kg。充電時間は約3.5時間、航続距離は約35km。最高速度は20km/hで、ACアダプター出力は3A。バッテリーは36V/10.4Ahのリチウムイオン電池を搭載する。その他、前後ディスクブレーキや10インチタイヤを備え、登坂角度は12％だ。

今回の新色追加により、機能性とデザイン性の両立を図り、多様なユーザーのニーズに応える狙いだ。ブレイズは今後も特定小型原付EVバイクや電動アシスト自転車、EVトライクやEVミニカーなど電動モビリティの企画・製造・販売を強化していく。