特定小型原付自転車「wonkey」に新色SILVER追加、免許不要で最高時速20km

wonkey SILVER
東京・中目黒に旗艦店を構える電動モビリティブランド「WO」は、人気の特定小型原動機付自転車『wonkey』シリーズに新色「SILVER（シルバー）」を追加し、12月12日より発売する。

wonkeyは16歳以上であれば免許不要でアクセル走行が可能な新しい移動手段として、発売以来そのユニークなデザインと走行性能から多くの支持を集めている。

今回登場するSILVERは、36Vと48Vの両モデルで展開。都会にも自然にもなじむシンプルで洗練されたカラーで、どのスタイルにも合わせやすい新たな定番色として、男女問わず選ばれることが期待されている。

wonkeyシリーズは、用途に合わせて選べる36Vモデルと48Vモデルを展開している。36Vモデルは軽快な走行と扱いやすさが魅力で日常使いに最適だ。48Vモデルは坂道の多い地域や、体重75kg以上の方にもおすすめのハイパワー仕様で、急な坂でも速度を保ちながら安定して走行できる。

走行可能距離は、選ぶバッテリー容量によって異なる。10.4Ahの標準モデルで約25kmから50km、13Ahで約30kmから55km、21Ah（36V）または17.5Ah（48V）で約50kmから80kmとなっている。走行距離は体重や道路環境、気温などにより変動する。

価格は36Vモデルが10.4Ahで17万6000円、13Ahで19万2500円、21Ahで24万7500円。48Vモデルは10.4Ahで20万9000円、13Ahで23万1000円、17.5Ahで28万500円（いずれも税込）となる。

カラーはMat BLACK、PISTACHIO、WHITE、Mat GREY、Mat MOSSに加え、新色のSILVERを含む全6色を展開する。

スペックは全長138cm、ハンドル幅60cm、上限速度は20km/h。モーターは250W、定格出力は0.25kw。ブレーキは機械式ディスクブレーキ、タイヤは16インチ×2.0で、充電時間は4時間から6時間となっている。

中目黒のWO旗艦店では、公式サイトから簡単に試乗予約が可能だ。また、全国の正規取扱店（Avent Lifeなど）でも試乗できる。購入時にはナンバー取得や自賠責加入手続きもスタッフが丁寧にサポートするため、初めて特定小型原付を購入される方も安心して利用できる。

《レスポンス編集部》

