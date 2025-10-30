ホーム モーターサイクル 新型車 記事

電動サイクル「NFR-01」、ファミマコラボ第2弾の「ブルー×グリーン」展示…ジャパンモビリティショー2025

グラフィットは10月29日、特定小型原動機付自転車区分の電動サイクル「NFR-01 Pro+ 4G LTE MODEL」および「NFR-01 Lite」のファミリーマートコラボレーションモデル第2弾を発売すると発表した。

「NFR-01 Lite」の「ブルー×グリーン」モデルを、10月30日から11月9日に東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025のグラフィットブース（東7ホール/E7312）に展示する。

第2弾では迷彩柄を基調とした3色が登場する。ブルー×グリーンは爽やかなファミマカラーを使用し、街乗りでもアウトドアでもよく映える。グリーン×ブラウンは力強いアースカラーの迷彩柄で存在感が高い。グレー×ブラックはどんなファッションにも馴染むシンプル&クールな都会的デザインとなっている。

「NFR-01 Pro+ 4G LTE MODEL」は2024年度グッドデザイン賞を受賞し、クラウドファンディングサービスMakuakeにて特定原付プロジェクトとして初の1億円超えを達成した。主な特徴として、ペダル不要のフル電動走行でアクセル操作のみで最高時速20km/h、家庭用コンセントで充電可能で約5時間で満充電、航続距離は約45kmとなっている。高出力500Wモーター搭載で48Vバッテリーによる坂道走破性を実現し、4G LTE通信内蔵のIoT対応でアプリ連携により位置情報やバッテリー状態を遠隔確認できる。

「NFR-01 Lite」は2025年3月に新発売された日常使いに最適なスペックと軽快な操作性で、初心者にも扱いやすい電動サイクルである。36V 7.8Ahバッテリー×350Wモーター搭載で登坂能力約22%、ハンドル・シート調整機構付きで誰でも快適な姿勢に調整可能、折りたたみ収納可能で室内保管も容易となっている。

販売は「ファミマオンライン」限定で、10月28日から2026年3月30日まで期間限定販売される。予定数がなくなり次第販売終了となる。受注生産で受注後60日以内に届けられる。

