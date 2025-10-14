ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

電動バイクのグラフィット、バングラデシュでグラミンフォンと技術連携協定

バングラデシュ・ダッカでおこなわれた調印式の様子
  • バングラデシュ・ダッカでおこなわれた調印式の様子
  • バングラデシュ・ダッカでおこなわれた調印式の様子

電動パーソナルモビリティの開発・製造・販売を手がけるグラフィットの現地法人であるglafit Bangladesh Ltd.は、バングラデシュ最大手の通信事業者であるGrameenphone Ltd.（グラミンフォン）と、電動モビリティの普及とその運用支援に関する技術的連携に向けた覚書（MoU）を締結したと発表した。

glafit BDは、バングラデシュにおけるバッテリー交換ステーションの設置を通じた電動バイクの本格展開を目指している。今回のMoU締結により、携帯通信を搭載したスマートメーターなどのIoTデバイスの普及拡大を進めるグラミンフォンと連携し、電動モビリティの運用に欠かせない「電気インフラ」分野での協力体制を構築する。

本連携を通じて、携帯通信を活用したIoT技術を組み込んだBattery as a Service（BaaS）モデルを推進し、電動モビリティの効率的な運用とインフラ整備を加速していく。

本MoUの締結を起点として、glafit BDはバングラデシュ国内におけるバッテリー交換ステーションの設置および電動モビリティの導入に向けた実証実験を進めている。

さらに、グラミン・グループが展開する物流サービスとの連携を図り、既存のガソリンバイクによる配達から電動バイクを活用した配送モデルへの移行を推進することで、バングラデシュ政府が掲げる「3ZERO政策」の一つであるCarbon ZERO社会の実現に貢献している。

バングラデシュ・ダッカでおこなわれた調印式の様子
