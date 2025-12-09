ブレイズの新型電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」、名古屋市ふるさと納税の返礼品に

ブレイズは12月8日、新型電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」が名古屋市のふるさと納税返礼品に採用されたと発表した。申込受付は12月2日から開始され、全国の寄附者が購入可能となっている。

【画像】ブレイズの電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」

これまでブレイズは電動バイクや電動キックボードなど複数の電動モビリティを返礼品として提供してきたが、新たに「スタイル e-バイク」が加わったことで、寄附者はより幅広い選択肢から電動モビリティを選べる。

「スタイル e-バイク」は、従来の自転車の扱いやすさに加え、電動アシストによるパワーとファットタイヤの安定感を持つ。坂道や長距離の走行も快適で、日常の移動やアウトドアに適しているという。

主な特徴は極太ファットタイヤによる振動吸収と疲れにくさ、シマノ製7段変速ギアによる最適なペダル負荷、3つのアシストモードのワンタッチ切り替え、高性能脱着式バッテリーで最大約90km走行可能、MTBサスペンション搭載、車体からの直接充電も可能、大型LEDライトを標準装備している点だ。

寄付金額は82万7000円（税込）で、ヘルメットは努力義務とされている。

ふるさと納税の申込みは「ふるさとチョイス」や「楽天ふるさと納税」など複数のポータルサイトで可能だが、掲載時期や在庫状況はサイトによって異なる。

ブレイズの返礼品は今回の追加で6車種となり、電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」のほか、免許不要の特定小型原付電動バイクや電動キックボードなど多様な車種を展開している。

今後は3輪・4輪の電動ミニカーも順次追加し、返礼品のラインナップ拡大を目指す。ブレイズは名古屋市の地域活性化と脱炭素社会の実現に向けて取り組んでいる。