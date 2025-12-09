ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ブレイズの新型電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」、名古屋市ふるさと納税の返礼品に

ブレイズ スタイル e-バイク
  • ブレイズ スタイル e-バイク
  • ブレイズ スタイル e-バイク
  • ブレイズ スタイル e-バイク
  • ブレイズ スタイル e-バイク
  • ブレイズ スタイル e-バイク

ブレイズは12月8日、新型電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」が名古屋市のふるさと納税返礼品に採用されたと発表した。申込受付は12月2日から開始され、全国の寄附者が購入可能となっている。

【画像】ブレイズの電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」

これまでブレイズは電動バイクや電動キックボードなど複数の電動モビリティを返礼品として提供してきたが、新たに「スタイル e-バイク」が加わったことで、寄附者はより幅広い選択肢から電動モビリティを選べる。

「スタイル e-バイク」は、従来の自転車の扱いやすさに加え、電動アシストによるパワーとファットタイヤの安定感を持つ。坂道や長距離の走行も快適で、日常の移動やアウトドアに適しているという。

ブレイズ スタイル e-バイクブレイズ スタイル e-バイク

主な特徴は極太ファットタイヤによる振動吸収と疲れにくさ、シマノ製7段変速ギアによる最適なペダル負荷、3つのアシストモードのワンタッチ切り替え、高性能脱着式バッテリーで最大約90km走行可能、MTBサスペンション搭載、車体からの直接充電も可能、大型LEDライトを標準装備している点だ。

寄付金額は82万7000円（税込）で、ヘルメットは努力義務とされている。

ふるさと納税の申込みは「ふるさとチョイス」や「楽天ふるさと納税」など複数のポータルサイトで可能だが、掲載時期や在庫状況はサイトによって異なる。

ブレイズ スタイル e-バイクブレイズ スタイル e-バイク

ブレイズの返礼品は今回の追加で6車種となり、電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」のほか、免許不要の特定小型原付電動バイクや電動キックボードなど多様な車種を展開している。

今後は3輪・4輪の電動ミニカーも順次追加し、返礼品のラインナップ拡大を目指す。ブレイズは名古屋市の地域活性化と脱炭素社会の実現に向けて取り組んでいる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブレイズ

eバイク・電動アシスト自転車

名古屋市

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES