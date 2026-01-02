ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

燃料タンク型の『バイク弁当』、秩父名物が京王駅弁大会に出店　1月6-21日

バイク弁当
  • バイク弁当
  • バイク弁当
  • 京王百貨店新宿店。駅弁大会は過去の開催

オートバイの燃料タンクの弁当箱。中身は豚の唐揚げ弁当！　埼玉県秩父市にある道の駅龍勢会館で営業する食堂「バイク弁当」の人気メニューが、店名にもなっている「バイク弁当」だ。この弁当を、東京都心で入手するチャンスだ。

【画像全3枚】

東京・京王百貨店新宿店、年に一度の名物催事「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」（駅弁大会）の会期中、1月15～21日に、バイク弁当が出品される。1個1300円から、各日200食を販売予定だ。バイク弁当は駅弁大会に初登場となる。

バイク弁当は、バイク弁当（事業者）の前身、大滝食堂が開発したオリジナル商品で、弁当箱は金型から作り上げたという。オートバイの燃料タンクを模した弁当箱は見た目のインパクト、大！　タンクのデザインは、サンダンス、湘南爆走族、週末ツーリング、ヨシムラ、モリワキ、仮面ライダーサイクロン号とコラボしている。中身は豚の唐揚げが、甘い味噌ダレで味付けされている。

食べた後のボックスは加工して再利用できる。バイク弁当の公式サイトには、ティッシュボックス、間接照明、時計、タブレット端末スタンドが、加工方法と合わせて提案されている。レンジでチンする調理器としても転用可能だそうだ。

「秩父ツーリングの思い出とエネルギーチャージにぴったり」と謳われているように、ふだんは遠路はるばる出かけて楽しめる味だ。バイク神社の小鹿神社も近い。秩父への訪問が困難だった人は、このバイク弁当を東京の新宿で入手できる。なお駅弁大会に出店期間中は、秩父の店舗は休業となる。

京王百貨店駅弁大会の全会期は1月6～21日。2026年は、駅弁を食べたことがない若い人など、幅広い世代が楽しめるよう、「全国うまいもの」でも新企画を展開するという。そのひとつがバイク弁当というわけだ。駅弁大会には期間中に計71店舗が出店予定となっている。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

注目の記事【モーターサイクル】

京王電鉄

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES