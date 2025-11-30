ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「めっちゃかっけぇ」日産『ティアナ』新型に反響続々！ 最新コックピットに15スピーカー付きで約310万円の価格にも注目

東風日産 ティアナ 新型
  • 東風日産 ティアナ 新型
  • 日産 ティアナ 新型
  • 東風日産 ティアナ 新型
  • 日産 ティアナ 新型
  • 東風日産 ティアナ 新型
  • 東風日産 ティアナ 新型
  • 東風日産 ティアナ 新型
  • 東風日産 ティアナ 新型

日産自動車の中国合弁会社の東風日産は11月21日、広州モーターショー2025において、4ドアセダン『ティアナ』の新型を発売した。SNSでは、「イケてるデザイン」「15個スピーカー付いてんのか… すげえ」など、注目を集めている。

【画像】広州モーターショーで発表された新型『ティアナ』

新型ティアナには、HUAWEIの最新コックピットシステム「HarmonySpace5.0」を搭載する。同システムは中国で販売されるティアナ」の全グレードに採用され、価格は13万9900元（約310万円）からとなる。

「HarmonySpace5.0」を標準搭載する世界初の内燃エンジン車として、スマートフォンのように使用できる車載システムを実現している。クラストップの15.6インチ大画面HUAWEIインテリジェントディスプレイの搭載をはじめ、高精度な音声認識を可能とするAI音声アシスタントやOTAアップデートにも対応し、常に最新のソフトウェアを提供する。

東風日産 ティアナ 新型東風日産 ティアナ 新型

エクステリアはシンプルかつ洗練されたデザインを採用。フロントグリル中央から左右のヘッドライトまで約2mに渡って構成される「スターリング」LEDライトのほか、クラス最長となる230mの距離を照射可能なヘッドライトにより、夜間走行の安全性を大幅に向上させる。ボディカラーには専用色の「サンドストーングレー」「ファントムパープル」の2色を設定し、上質さと躍動感を両立させている。

インテリアは約90％の範囲をソフトパッドで構成し、最大256色の設定が可能なアンビエントライトを配置した。大画面ディスプレイでのタッチ操作と車内全域での高精度ボイスコントロールを兼ね備え、まるで「移動するスマートホーム」のような快適性を提供する。

パワートレインには日産が世界で初めて量産化に成功した可変圧縮比エンジン「VCターボ」を採用。最高出力243ps、最大トルク371Nmの2リッターVCターボエンジンにより、どのような走行環境でもパワフルかつ安定した走りを実現する。また、レベル2に相当する運転支援システムも搭載し、クラストップレベルの充実したアクティブセーフティを備えている。

東風日産 ティアナ 新型東風日産 ティアナ 新型

前後席どこでもゆったりと快適に過ごせる室内空間に加えて、スパイナルサポート機能付きシートにより快適な座り心地を提供する。シートにはシートベンチレーション、メモリー機能に加え、マッサージ機能も搭載されているほか、無段階調整式のフットレストも装備している。

HUAWEI SOUNDと共同開発した15スピーカー（最上位グレードは17スピーカー）サウンドシステムを標準搭載しており、低音は力強く、中音は美しく、高音は澄んだサウンドを実現している。また、全てのドアに二重構造の静音ガラスを取り入れたことで、高速域においてもまるで劇場にいるような静寂空間を実現している。

X（旧Twitter）では、「イケてるデザイン」「15個スピーカー付いてんのか…すげぇ」「マッサージシート機能も付いてる」など、スマートなデザインと機能性が反響を呼んでいる。

また、「新型ティアナめっちゃかっけぇじゃーん 日本で出ないんかいっ！！」など、日本での登場を期待する声も見られた。

東風日産 ティアナ 新型東風日産 ティアナ 新型
《鴛海千穂》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 ティアナ

日産自動車

東風汽車

広州モーターショー

セダン

中国

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES