日産『ティアナ』新型、日本導入はあるか？…土曜ニュースランキング

東風日産 ティアナ 新型
  • 東風日産 ティアナ 新型
  • 東風日産 ティアナ 新型
  • BMW 120d
  • BMW 120d
  • ホンダ・パイロット 改良新型
  • ホンダ・パイロット 改良新型
  • 写真はソニー・ホンダモビリティのAFEELA 1
  • ソニー・ホンダモビリティの『AFEELA 1（アフィーラ・ワン）』

2025年11月28日～12月4日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は新型車についてのSNSでの反応が上位に多数入りました。1位は日産の新型『ティアナ』でした。


1位） 「めっちゃかっけぇ」日産『ティアナ』新型に反響続々！ 最新コックピットに15スピーカー付き：172 Pt.

日産自動車の中国合弁会社の東風日産は11月21日、広州モーターショー2025において、4ドアセダン『ティアナ』の新型を発売した。SNSでは、「イケてるデザイン」「15個スピーカー付いてんのか… すげえ」など、注目を集めている。
約310万円の価格にも注目





2位） 【BMW 120d 新型試乗】BMWのディーゼルが凄いことになっている！…中村孝仁：94 Pt.

現行BMW『1シリーズ』は、コードネーム「F70」で呼ばれ、本国では2024年10月から販売が始まり、日本でも同時に発表、同11月から販売が開始された。
一体どこをどういじったのか？





3位） 「カッコいいじゃん」内外装を大幅アップデート！ ホンダ『パイロット』改良新型に高評価の声続々：92 Pt.

ホンダは「ロサンゼルスモーターショー2025」において、SUV『パイロット』の改良新型を発表した。SNSでは、「スポーティ＆タフなデザイン」「サイズの制約が無いとデザイン自由度が高いという好例」など、注目が集まっている。
最も注目すべき変更点は？





4位） ソニー・ホンダが発表予定の新コンセプトカーに「期待十分」の声、進化の早さに「想像以上」とも：74 Pt.

ソニー・ホンダモビリティは、2026年1月6日から米国ラスベガスで開催される「CES 2026」で、新たなコンセプトモデルを初公開すると発表。SNSでは、「期待十分」「どんなのが出来上がるのか楽しみ」など、注目が集まっている。
AFEELAからの新たな提案





5位） 「初代と瓜二つ」ルノー『トゥインゴ』新型、初代に着想を得たデザインが話題に！：68 Pt.

ルノーはコンパクトカー『トゥインゴ』新型を欧州で発表した。4代目はEVとなり、『トゥインゴE-Techエレクトリック』を名乗る。SNSでは、「初代まんまなEVトゥインゴ」「デザイン独特だから、発売楽しみ」など注目を集めている。
Aセグメント市場の変革をめざす


《高木啓》

