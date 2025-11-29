ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「トランプさん、これ買います」最新の4ドアマッスルカー『チャージャー』発表…土曜ニュースランキング

11月21～27日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は、ダッジブランドのマッスルカー『チャージャー スキャットパック』の4ドア版に関する記事でした。


1位） 「トランプさん、これ買います」最新の4ドアマッスルカー『チャージャー』発表に「めっちゃかっこいい」と高評価の声：138 Pt.

ステランティス傘下のダッジブランドは、マッスルカー『チャージャー スキャットパック』の4ドア版の受注を米国で開始した。SNSでは「めっちゃかっこいいやないか」と、高評価の声が集まっている。
4ドア版の米国メーカー希望小売価格は5万6995ドル（約900万円）から。





2位） 新車世界販売 ホンダ4位に転落、スズキ2位に浮上へ、2025年度下期［新聞ウォッチ］：110 Pt.

振り返れば、「トランプ関税」や「半導体不足」などに振り回された今年も残すところあと1カ月＋5日ほどで暮れようとしている。読売は年末恒例の「あなたが選ぶ2025年10大ニュース」の読者からの投票を開始するなど、師走を目前にこの1年を総括する特集企画もチラホラと目に止まるようになってきた。
ホンダが4位に後退する背景…半導体不足の影響大きいか





3位） BMWが24車種4万台をリコール…濡れると火災のおそれ：100 Pt.

ビー・エム・ダブリューは11月12日、BMWの24車種、計4万0464台の始動装置（スターター）に不具合があるとして、国土交通省にリコールを届け出た。
スターターにおいて防水性の検討が不十分





4位） 日産『ティアナ』新型、HUAWEIの最新コックピット搭載で約310万円から…広州モーターショー2025：82 Pt.

日産自動車の中国合弁会社の東風日産は11月21日、広州モーターショー2025において、4ドアセダン『ティアナ』の新型を発売した。
「HarmonySpace5.0」を標準搭載する世界初の内燃エンジン車に





5位） SUBARU公認の結婚指輪、ペアのリングから六連星が浮かび上がる…12月24日発売：70 Pt.

ユートレジャーは、SUBARU（スバル）とのコラボレーションによる結婚指輪「Pleiades」を12月24日に発売すると発表した。
ペアのリングを重ねることで浮かび上がる六連星をデザイン


《レスポンス編集部》

