「トランプさん、これ買います」最新の4ドアマッスルカー『チャージャー』発表…土曜ニュースランキング

11月21～27日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は、ダッジブランドのマッスルカー『チャージャー スキャットパック』の4ドア版に関する記事でした。
ステランティス傘下のダッジブランドは、マッスルカー『チャージャー スキャットパック』の4ドア版の受注を米国で開始した。SNSでは「めっちゃかっこいいやないか」と、高評価の声が集まっている。
振り返れば、「トランプ関税」や「半導体不足」などに振り回された今年も残すところあと1カ月＋5日ほどで暮れようとしている。読売は年末恒例の「あなたが選ぶ2025年10大ニュース」の読者からの投票を開始するなど、師走を目前にこの1年を総括する特集企画もチラホラと目に止まるようになってきた。
ビー・エム・ダブリューは11月12日、BMWの24車種、計4万0464台の始動装置（スターター）に不具合があるとして、国土交通省にリコールを届け出た。
日産自動車の中国合弁会社の東風日産は11月21日、広州モーターショー2025において、4ドアセダン『ティアナ』の新型を発売した。
ユートレジャーは、SUBARU（スバル）とのコラボレーションによる結婚指輪「Pleiades」を12月24日に発売すると発表した。