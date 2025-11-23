「トランプさん、これ買います」最新の4ドアマッスルカー『チャージャー』発表に「めっちゃかっこいい」と高評価の声

ステランティス傘下のダッジブランドは、マッスルカー『チャージャー スキャットパック』の4ドア版の受注を米国で開始した。SNSでは「めっちゃかっこいいやないか」と、高評価の声が集まっている。

【画像】ダッジ『チャージャー スキャットパック』4ドアモデル

同車は550hpを発生するSIXPACKエンジンを搭載し、0-100km/h加速を3.9秒で達成する。ダッジは「6万ドル(約945万円）以下で最も強力なセダン」と位置づけている。

パワートレインには3.0リッター直列6気筒ツインターボのハリケーンSIXPACK H.O.エンジンを採用。最高出力550hp、最大トルク531lb-ftを発生する。0-100km/h加速3.9秒、0～400m加速12.2秒、最高速度285km/hの性能を実現している。

ダッジ『チャージャー スキャットパック』のSIXPACKエンジン

内装では12.3インチのUconnectタッチスクリーンや、レザーとスエードを組み合わせたパフォーマンスシート、カーボン&スエードアクセントを採用。レース志向のコックピットデザインとなっている。

駆動方式はAWDシステムを標準装備し、バーンアウトやドリフト走行のためのRWDモードも搭載。ローンチコントロールやラインロック、ブレンボブレーキなどの走行支援機能も備える。

4ドア版の米国メーカー希望小売価格は5万6995ドル（約900万円）から。生産は2026年初頭に開始され、納車は2026年第1四半期を予定している。

ダッジ『チャージャー スキャットパック』の4ドア

そんな「チャージャー スキャットパック」の4ドア版に対して、X（旧Twitter）では「めっちゃかっこいいやないか」「4ドアになると先代チャージャーのような攻撃的なスタイルに見えて良いね」と、主にエクステリアデザインに対する高評価の声が大量に集まっている。

他にも「「SIXPACK」。ネーミングがイカしてるよね」とエンジンのネーミングにも注目が集まったほか「トランプさん、これ買います。」と国内導入を求める声も見られた。