ステランティス、欧州で自動運転モビリティ大規模展開へ…ボルトと提携

ステランティスと欧州最大級のモビリティプラットフォームであるボルトは、欧州全域でレベル4(無人運転)自動運転車両の開発と展開を共同で進めるパートナーシップを締結したと発表した。

この協業では、ステランティスのAV-Ready Platforms(自動運転対応プラットフォーム)、具体的には中型バンのeK0とSTLA Smallプラットフォームを、ボルトの広範なモビリティネットワークと組み合わせる。ボルトは現在、EU加盟国23カ国を含む50カ国以上で配車サービスを提供しており、ステランティスの自動運転車両を共有モビリティプラットフォームに統合し、完全自動運転の配車サービスを提供することを目指している。

ステランティスのAV-Ready Platformsは、柔軟性と拡張性を重視して設計されており、高度なセンサー群、高性能コンピューティング、システムの冗長性を統合することで、最高水準の安全性と信頼性を満たしながら、サービス事業者の総所有コストを最適化し、業界で最も競争力のあるソリューションの一つとなっている。

両社は2026年から欧州各国で試験車両の運用を開始する計画で、欧州で最高水準の安全性と性能を提供するサービスの構築に注力する。展開は段階的なアプローチで進められ、プロトタイプとパイロット車両から産業規模への段階的な拡大を経て、2029年に初期生産を目標としている。

両社は欧州の規制当局と緊密に協力し、適用される安全性、データ保護、サイバーセキュリティ基準に完全に準拠した、責任あるテスト、認証、拡張可能な展開のアプローチを支援する。

ステランティスにとって、この協業は欧州における成長中のパートナーエコシステムを拡大し、安全で信頼性の高いレベル4の大規模展開向けに設計されたAV-Ready Platformsを活用して、グローバルな無人運転モビリティ戦略を前進させるものとなる。

ボルトにとっては、2035年までに共有モビリティプラットフォーム上で10万台の自動運転車両を利用可能にするという目標に向けた次のステップとなる。