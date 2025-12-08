ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ダッジのマッスルSUV『デュランゴ』、V6エンジン搭載の「GT」の米国受注再開…V8と併売へ

ダッジ・デュランゴ の2026年モデル
ステランティス傘下のダッジは、米国で人気のマッスルSUV『デュランゴ』のパワートレイン選択肢を2026年モデルで拡大すると発表した。

HEMI V8エンジンを搭載した『デュランゴGT』に加え、顧客の要望を受けて実績のある3.6リットルペンタスターV6エンジンを搭載したデュランゴGTの受注を再開した。

デュランゴは、市場で唯一の3列シートマッスルSUVとして、妥協を許さないファミリー向けに比類のないパフォーマンス、能力、そして個性を提供している。ペンタスターV6またはHEMI V8のパワー、アグレッシブなスタイリング、7人乗りの室内空間を備えたデュランゴは、マッスルカーのDNAとSUVの実用性を組み合わせた、他の競合車にはない独自の魅力を持つ。

2026年モデルのダッジ・デュランゴでは、ペンタスターV6エンジンがデュランゴGTに復活し、295hpのパワーと260lb-ftのトルクを発揮する。米国での希望小売価格は3万8995ドルからとなる。GT V6への四輪駆動は2000ドル追加となる。

360hpの5.7リットルの「デュランゴGT HEMI AWD」は、米国での希望小売価格4万2695ドルからで、業界で最も手頃な価格のAWD V8モデルとなっている。

475hpの6.4リットルV8 HEMIエンジンを搭載した『デュランゴR/T』は、2026年第1四半期に受注を開始する予定だ。

710hpの6.2リットルスーパーチャージャー付きV8を搭載した「デュランゴSRTヘルキャット」は、米国での希望小売価格7万9995ドルからで、3列シートガソリンSUVとして最速、最もパワフルなモデルとして販売される。

また、「デュランゴSRTヘルキャット・ジェイルブレイク」は、スーパーチャージャー付きデュランゴで700万通り以上のカスタマイズオプションを提供し、オーナーが色や機能を自由に組み合わせて、最もパワフルなフルサイズマッスルユーティリティビークルの究極バージョン、としている。

《森脇稔》

