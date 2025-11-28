ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「初代と瓜二つ」ルノー『トゥインゴ』新型、初代に着想を得たデザインが話題に！

ルノー・トゥインゴE-Techエレクトリック
ルノーはコンパクトカー『トゥインゴ』新型を欧州で発表した。4代目はEVとなり、『トゥインゴE-Techエレクトリック』を名乗る。SNSでは、「初代まんまなEVトゥインゴ」「デザイン独特だから、発売楽しみ」など注目を集めている。

【画像】ルノー・トゥインゴ E-Techエレクトリック

同車はAセグメント市場の変革を目指す電気自動車として位置づけられている。初代をモチーフとしたデザインを採用した。その特徴は2万ユーロ（約350万円）以下という手頃な価格設定だ。持続可能で手頃な価格を実現するため、LFP（リン酸鉄リチウム）バッテリー技術を採用している。

搭載するバッテリー容量は27.5kWhで、WLTP基準で最大262kmの航続距離を実現した。NMC（ニッケル・マンガン・コバルト）技術と比べてエネルギー密度は劣るものの、シティカーには理想的なコストと航続距離のバランスを提供する。

ルノー・トゥインゴE-Techエレクトリックルノー・トゥインゴE-Techエレクトリック

パワートレインには軽量コンパクトな60kW（82hp）の電気モーターを搭載。車重1200kgの軽量ボディと組み合わせることで、0-50km/h加速を3.85秒で実現している。

充電システムは標準で6.6kW AC充電器を装備し、10%から100%まで4時間15分で充電可能だ。上位グレードでは11kW AC充電と50kW DC急速充電にも対応し、DC充電では10%から80%まで30分で充電できる。

同車は「Leap 100」プログラムの第1号車として、わずか100週間で設計から製造まで完了した。寒冷地対応として、My Renaultアプリ経由でアクセス可能な室内予熱システムも搭載している。

ルノー・トゥインゴE-Techエレクトリックルノー・トゥインゴE-Techエレクトリック

ルノーは同車について、同クラスの内燃機関車を置き換えることができる購入しやすく経済的な電気自動車として開発した、と説明している。

X（旧Twitter）では、「トゥインゴの新型サイドビューが初代と瓜二つでニヤリとしてしまった」「ザフランス者って感じで可愛くてええね」「初代まんまなEVトゥインゴ」など、初代に着想を得たデザインに注目が集まっている。

また、「新型トゥインゴが並ぶ日が待ち遠しい」「デザイン独特だから、発売楽しみ」など、販売を望む声も見られた。

《鴛海千穂》

