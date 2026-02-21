ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

フレンチスタイルBBQが楽しめる！ 限定キャンプイベント「カングー サクラキャンプ」を3月28日・29日に開催

ルノー・ジャポンがルノー『カングー』オーナー向けキャンプイベント「カングー サクラキャンプ」を3月28日から29日にかけて開催する。会場は桜の名所としても知られる千葉県成田市の成田ゆめ牧場オートキャンプ場で、桜の開花予想時期に合わせた1泊2日のイベントだ。

今回のイベントでは、前回好評だった在日フランス大使館総料理長セバスチャン・マルタン氏によるフレンチスタイルBBQを提供する。満開の桜を眺めながらフランス料理が楽しめる点が特徴だ。会場には3列7シートの特別仕様車ルノー『グランカングー クルール』の展示も予定されている。

プログラムは28日9時30分から受付を開始し、14時からはワークショップやアクティビティを実施。18時30分からは夕食としてフレンチスタイルBBQが提供される。29日は朝食後に自由解散となる。参加者は成田ゆめ牧場の入場券も利用でき、牧場内の動物との触れ合いなど様々なアクティビティを楽しめる。

募集台数は先着50台で、参加はルノー・カングーに限定される。参加費は大人1名とカングー1台で1万5000円、同伴者大人1名が6000円、子供（4歳から小学生以下）が3000円。3歳以下は無料（BBQの提供なし）。ペット（犬）は1頭1000円で、予防接種・ワクチン接種証明書の提示が必要となる。

申込受付は2月19日から3月20日0時まで、専用サイトで先着順に受け付ける。雨天決行だが、荒天の場合は中止となる。

