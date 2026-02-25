ルノーグループ、電動バン開発のフレクシス社を完全子会社化へ…ボルボグループとの合弁解消

ルノーグループ、ボルボグループ、CMA CGMグループは2月23日、次世代電動バンの開発を目的として2024年に設立した合弁会社フレクシス社について、ルノーグループが完全所有権を取得する拘束力のある契約を締結したと発表した。

独占禁止法当局の承認を条件としている。

ルノーグループは、最先端技術を搭載した完全電動の新型商用バンの開発を統括する。生産開始は当初の計画通り、2026年末からを予定している。

今回の契約により、ルノーグループはボルボグループの45%とCMA CGMグループの10%の株式を取得する。競争当局の承認を条件に、2026年前半までに発効する見込みだ。

経営体制の変更は、製品の野心や当初の産業計画を変更するものではない。電動ミディアムバン分野で画期的な製品とサービスを提供するという目標は維持される。このプロジェクトの価値、2024年以降に築かれた基盤、開発された技術であるユニークなスケートボードプラットフォーム、800Vモーター、SDVアーキテクチャは、都市物流の課題と脱炭素化のニーズにこれまで以上に合致している。

ルノーグループのチームは、2026年末以降のルノー『トラフィックバンE-Techエレクトリック』を皮切りに、この次世代電動バンの可能性を確信し、野心的なプロジェクトを全面的に推進していく。

フランスでは、約1300人がイル・ド・フランス地域のルノーグループの各拠点で開発に取り組んでいる。ギュイヤンクールのテクノセンターやヴィリエ・サン・フレデリックの商用車センター・オブ・エクセレンスから、ノルマンディーのサンドゥヴィル工場での工業化まで携わっている。

ボルボグループは、ルノートラックスを通じて2027年からこれらの製品を販売する。これはルノーグループとルノートラックスの商用車における長年の関係の継続となる。