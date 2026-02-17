ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ボルボ、14トン級の電動中型トラック「FL Electric」にエントリー仕様…新バッテリー搭載

ボルボは、電動中型トラック「FL Electric」に14トン級のエントリーモデルを欧州で追加した。新しいバッテリーを採用し、都市部での輸送に最適な仕様となっている。

FL Electricは、ボルボが初期に電動化を進めたモデルの一つで、多くの運送会社に採用されてきた。コンパクトな車体は都市部の狭い道路でのドア・ツー・ドア配送に適しており、電動駆動により騒音を最小限に抑え、排ガスをゼロにしている。

ボルボは電動トラックのラインナップを拡大しているが、今回の14トン級FL Electricは、積載量とバッテリー容量の面で新たなエントリーモデルとなる。

新バージョンのFL Electricは、複数のホイールベース、車軸、バッテリーが用意されており、顧客が特定のニーズに合わせてトラックをカスタマイズできる。

バッテリーの形状と配置は、フレーム上のボディ架装に干渉しないよう設計されている。さらに、新型FL Electricは車幅を2.4mまで縮小できるため、より機動性が高まっている。

新バッテリーは、14トン級の新型FL Electricから、16トン級・18トン級のFL Electric、さらに最大26トンまでのFE Electricまで、ボルボの複数の電動トラックモデルで利用可能だ。

ボルボのFLおよびFE電動トラックモデルは2019年から市場に投入されており、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア、オーストラリアの複数の市場で販売されている。

ボルボは現在8モデルの電動トラックを生産しており、世界で5000台以上の電動トラックを販売している。

《森脇稔》

