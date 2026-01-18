歴代モデルでも唯一無二の個性派、『カングー・ビボップ』の遊び心【懐かしのカーカタログ】

人気のルノー『カングー』のなかでも、とびきりの個性を打ち出しとしていたのがこの『カングー・ビボップ』だった。2代目カングーが日本市場に登場した2009年の翌2010年5月に発表、販売期間は2011年いっぱいまでの希少車でもあった。

【画像】ルノー『カングー・ビボップ』当時のカタログ

当時の標準のカングーに対し、全長は345mm短い3870mm、ホイールベースも390mmも短い2310mmの設定。全幅は標準のボディと共通の1830mmで（全高は10mmだけ高い1840mm）、標準のカングーを見慣れていると、何とも不思議なフォルムが印象的だった。

ルノー・カングー ビボップ 当時のカタログ

実車は2ドア＋テールゲートの4人乗り。後席は2座がセパレート式で、左右シートは離されて置かれていた。もちろん左右のシートはそれぞれ背もたれの前倒し、ハネ上げが可能なほか、シートを取り外すこともできた。

一方でエクステリアでは、グラスルーフをフロント左右（手動開閉式）とセンターに装備。さらにルーフ後部に当たる部分も手動開閉式のグラスフーフになっており、前方にスライドさせて開けられた。

ルノー・カングー ビボップ 当時のカタログ

さらに横ヒンジ開閉式のテールゲートのウインドゥは電動開閉式で、ルーフをフルオープンにした状態と組み合わせると、実に開放的な使い方ができた。

搭載エンジンは1598ccの4気筒（105ps／15.1kgm）で、これに5速MTの組み合わせ。日本仕様は右ハンドルで、カングーである以上、実用車だったが、遊び心にも溢れたクルマでもあった。

ルノー・カングー ビボップ 当時のカタログ