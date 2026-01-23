「キャンピングカーの素材に最適」の声も、7人乗りのルノー『グランカングー』その機能性にSNS注目

ルノー・ジャポンは2月5日から、7人乗りの特別仕様車『グランカングー・クルール』を全国の正規販売店で発売する。税込み価格は459万円から。SNSでは「本当に正規販売するのか楽しみ」「キャンピングカーベースに最適そう」など注目を集めている。

【詳細画像】ルノー グランカングー クルール

グランカングーは『カングー』のホイールベースと全長を延長したモデルで、全長4490mm、ホイールベースは3100mm。広くなった室内には独立したシートを装備し、2列目と3列目はスライド、折り畳み、跳ね上げ、取り外しが可能だ。シート配置のバリエーションは1024通りに上るという。

ホイールベースの延長によりスライドドアの開口幅は830mmとカングーより180mm広がり、3列目シートへの乗降性が向上。2列目と3列目は前席より座面が高いシアターポジションを採用し、全席から良好な視界を確保した。

ルノー グランカングー

ラゲッジ容量は7人乗車時で500リットル、3列目シートを取り外すと1340リットル、2・3列目を取り外すと3,050リットルまで拡大できる。また、日本専用で、カングーのアイコンであダブルバックドアとブラックバンパーを装備。ダブルバックドアは約90度でロックがかかり、ロックを外すと約180度まで開く。荷室床面の地上高は594mmと低く、重い荷物も積み込みやすい設計だ。

パワートレーンは1.3リットルガソリンターボエンジンに電子制御7速AT（7EDC）を組み合わせ、WLTC モード燃費は14.7km/リットルを実現。滑りやすい路面でのドライブをサポートするエクステンデッドグリップ機能を搭載し、装着されるオールシーズンタイヤ（ミシュラン クロスクライメート）との組み合わせにより、季節を問わず快適な走行が可能だ。

特別仕様車「クルール」は、サハラ砂漠の砂の色をイメージした「ベージュ サハラ」を採用。室内には10インチデジタルインストゥルメントパネルや8インチマルチメディアEASY LINK、ファブリック×レザー調コンビシートなどを装備する。

ルノー グランカングー クルール

安全装備では、アダプティブクルーズコントロール、アクティブエマージェンシーブレーキ（歩行者・自転車検知機能付）、エマージェンシーレーンキープアシスト、イージーパーキングアシストなどを標準装備している。

X（旧Twitter）では、「本当に正規販売するのか楽しみ」「なかなかええやないの」「ほしくなってもうた」と注目が集まっている。

「後ろの座席が外せるやつなかなか良い」「シート脱着可能は利便性たかい」とシートが完全に取り外せる構造は、一般的な3列ミニバンとは一線を画すポイントとして受け止められている。

「キャンピングカーベースに最適そう」「そのうちどこかの業者がキャンピングカー作りそう」とすでに「グランカングー」はキャンピングカーの“素材としての完成度”を評価する見方が多い。