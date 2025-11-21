キャンピングカー約150台が集合！…お台場キャンピングカーフェア2025　11月22・23日開催

お台場キャンピングカーフェア実行委員会は、11月22～23日に、東京・青海の屋外特設会場にて『お台場キャンピングカーフェア2025』を開催する。展示台数は約150台となっている。

当イベントでは、夫婦、家族、仲間が一日中楽しめるようなキッチンカーグルメが楽しめるエリアや、子供向けアクティビティなどがある。全国各地のキャンピングビルダーによる最新＆お買い得モデルの展示・販売が行われ、貴重な「キャンピングカーのある生活」を体験することができる。

また首都圏最大級の屋外型キャンピングカー展示では、タウンユースにも便利な軽キャンパーから、欧米の大型モデル（クラスA）まで、多種多様なキャンピングカー＆キャンピングトレーラー約150台が集合している。レジャー目的のキャンピングカーだけではなく、リモートワーク空間や災害時の避難シェルターとしても活躍するキャンピングカーは当イベントにて最新＆お買い得モデルを見て、触れて、比較することができる。実際に気に入ったモデルが見つかれば、直接スタッフに見積もり依頼や商談もすることができるイベントである。

キャンピングカーの展示だけではなく、キッチンカーの出店も当イベントの注目になるだろう。国営昭和記念公園で開催されている世界最大級のキッチンカーイベント「キッチンカーグルメ選手権」のスピンオフイベント「キッチンカーグルメEXPO」を会場内で併催。キッチンカー約22台が出店し、メニューはがっつりご飯系からカフェ・スイーツ系など約100種類が登場予定。キャンピングカーの展示を見ておなかがすいた際には、「キッチンカーグルメEXPO」に行ってグルメを楽しむこともできる。

子供向けアクティビティのエリアでは、巨大ダンボール迷路、スーパーボールすくい、わなげなどがある。大人も一緒に楽しめる工作系ワークショップの出展もあるため、親子一緒に楽しめるイベントが開催されるエリアである。

そしてお台場キャンピングカーフェアはペット連れでの来場も可能だ。展示している車の中には“ペットとの旅行”を楽しむことをコンセプトにしているモデルもあり、ペットが家で待っている心配をしなくてもよい（ペットの入場にはペットケア費が発生する）。入場料は大人（高校生以上）電子チケットが前売り600円など。