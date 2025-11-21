ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

キャンピングカー約150台が集合！…お台場キャンピングカーフェア2025　11月22・23日開催

お台場キャンピングカーフェアの展示
  • お台場キャンピングカーフェアの展示
  • ペットも来場可
  • 子供たちに人気なイベントも
  • グルメ

お台場キャンピングカーフェア実行委員会は、11月22～23日に、東京・青海の屋外特設会場にて『お台場キャンピングカーフェア2025』を開催する。展示台数は約150台となっている。

【画像全4枚】

当イベントでは、夫婦、家族、仲間が一日中楽しめるようなキッチンカーグルメが楽しめるエリアや、子供向けアクティビティなどがある。全国各地のキャンピングビルダーによる最新＆お買い得モデルの展示・販売が行われ、貴重な「キャンピングカーのある生活」を体験することができる。

また首都圏最大級の屋外型キャンピングカー展示では、タウンユースにも便利な軽キャンパーから、欧米の大型モデル（クラスA）まで、多種多様なキャンピングカー＆キャンピングトレーラー約150台が集合している。レジャー目的のキャンピングカーだけではなく、リモートワーク空間や災害時の避難シェルターとしても活躍するキャンピングカーは当イベントにて最新＆お買い得モデルを見て、触れて、比較することができる。実際に気に入ったモデルが見つかれば、直接スタッフに見積もり依頼や商談もすることができるイベントである。

キャンピングカーの展示だけではなく、キッチンカーの出店も当イベントの注目になるだろう。国営昭和記念公園で開催されている世界最大級のキッチンカーイベント「キッチンカーグルメ選手権」のスピンオフイベント「キッチンカーグルメEXPO」を会場内で併催。キッチンカー約22台が出店し、メニューはがっつりご飯系からカフェ・スイーツ系など約100種類が登場予定。キャンピングカーの展示を見ておなかがすいた際には、「キッチンカーグルメEXPO」に行ってグルメを楽しむこともできる。

子供向けアクティビティのエリアでは、巨大ダンボール迷路、スーパーボールすくい、わなげなどがある。大人も一緒に楽しめる工作系ワークショップの出展もあるため、親子一緒に楽しめるイベントが開催されるエリアである。

そしてお台場キャンピングカーフェアはペット連れでの来場も可能だ。展示している車の中には“ペットとの旅行”を楽しむことをコンセプトにしているモデルもあり、ペットが家で待っている心配をしなくてもよい（ペットの入場にはペットケア費が発生する）。入場料は大人（高校生以上）電子チケットが前売り600円など。


《渡邉瑛太》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

関連リンク

特集

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES