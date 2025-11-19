『ハイエース』ベースのキャンピングカー「ネクストアーク」、398万円で限定5台販売へ…お台場キャンピングカーフェア2025

ダイレクトカーズは、11月22日から23日まで開催される「お台場キャンピングカーフェア2025」に、イベント限定モデル『ネクストアーク』を出展すると発表した。会場では、限定5台を398万円で販売する。

【画像】トヨタ・ハイエースがベースのキャンピングカー「ネクストアーク」

本車両は、トヨタ『ハイエース』をベースにした本格キャンピングカーで、これまで横浜・大阪・福岡の各キャンピングカーショーで多数の好評を得ている。

「ネクストアーク」は、車中泊初心者からベテランまで、すべてのアウトドア愛好家におすすめできる一台だ。ベース車両は信頼の「ハイエースワゴンGL」で、快適性と実用性を兼ね備えた専用装備を多数搭載している。

フローリングやベッドキットで、自宅のような寝心地を実現し、プレミアムヘッドレストやシートカバーが長距離移動の疲れを軽減する。さらに、冷蔵庫付きセンターコンソールや収納家具、アームレスト、マガジンラックなど、細部にまでこだわった設計で、旅先でも快適な空間を確保している。

オプションで電装ユニット「でんそう君」やクーラーパッケージ、ポータブル電源、LEDライトなどを追加すれば、電源環境も万全だ。

現在、ハイエースの新車供給は全国的に不安定な状況が続いており、納期の長期化が懸念されている。そうした中、新車発注可能なこのイベント限定モデルを確保できる機会は、貴重なチャンスとなっている。

会場は東京都江東区青海の青海第二臨時駐車場で、入場料は前売券が大人600円、小人400円。当日券は大人1000円（電子チケット800円）、小人700円（電子チケット600円）となっている。