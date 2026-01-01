夢の和製スーパーカー『童夢-零』、富士モータースポーツミュージアムで展示…3月31日まで

富士モータースポーツミュージアムは、現在開催中の企画展「耐久レースと日本 ～クルマを鍛えた進化の足跡～」において、『童夢-零（ゼロ）』の展示を開始した。展示期間は2026年3月31日まで。

【画像】夢の和製スーパーカー『童夢-零』（1978年）

童夢-零は1978年3月、スイス・ジュネーブモーターショーで華々しくデビューを飾った車両だ。当時の“夢のスポーツカー”として、強烈なインパクトを放つデザインを備えた、公道走行可能な市販車を目指して開発された。

現在展示中のル・マン参戦車「童夢 RL-81」からさかのぼること3年前に誕生した童夢-零は、全長3980mm、全幅1770mm、全高980mmのボディに、水冷直列6気筒SOHC 2753ccエンジンを搭載。最高出力107kW（145ps）を発生し、車重は920kgだった。

本展示では、その後に耐久レースに挑戦した「童夢 RL-81」とあわせて2台を同時展示し、日本のレーシングカー開発に息づく情熱と挑戦の軌跡を紹介する。

2026年1月17日には、2台の開発に直接かかわり、その後童夢のテクニカルディレクターを務めた奥明栄氏を迎え、童夢の歴史を振り返るトークショーを開催する。開催時間は17時から。通常の入館チケットで参加できるが、座席数に限りがあるため先着80名までとなる。事前予約は12月26日10時から開始される。

2月以降も、耐久レース展にちなむ関係者を招いてトークショーを予定している。

企画展「耐久レースと日本 ~クルマを鍛えた進化の足跡~」は、2025年9月18日から2026年3月31日まで開催中。入館料金は平日が大人1800円、中高生900円、小学生700円。土日祝は大人2000円、中高生1000円、小学生800円。インターネット予約割引や各種カード割引で大人は200円引きとなる。