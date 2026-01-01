ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

夢の和製スーパーカー『童夢-零』、富士モータースポーツミュージアムで展示…3月31日まで

童夢-零
  • 童夢-零
  • 童夢-零
  • 童夢-零
  • 童夢-零

富士モータースポーツミュージアムは、現在開催中の企画展「耐久レースと日本 ～クルマを鍛えた進化の足跡～」において、『童夢-零（ゼロ）』の展示を開始した。展示期間は2026年3月31日まで。

【画像】夢の和製スーパーカー『童夢-零』（1978年）

童夢-零は1978年3月、スイス・ジュネーブモーターショーで華々しくデビューを飾った車両だ。当時の“夢のスポーツカー”として、強烈なインパクトを放つデザインを備えた、公道走行可能な市販車を目指して開発された。

現在展示中のル・マン参戦車「童夢 RL-81」からさかのぼること3年前に誕生した童夢-零は、全長3980mm、全幅1770mm、全高980mmのボディに、水冷直列6気筒SOHC 2753ccエンジンを搭載。最高出力107kW（145ps）を発生し、車重は920kgだった。

本展示では、その後に耐久レースに挑戦した「童夢 RL-81」とあわせて2台を同時展示し、日本のレーシングカー開発に息づく情熱と挑戦の軌跡を紹介する。

2026年1月17日には、2台の開発に直接かかわり、その後童夢のテクニカルディレクターを務めた奥明栄氏を迎え、童夢の歴史を振り返るトークショーを開催する。開催時間は17時から。通常の入館チケットで参加できるが、座席数に限りがあるため先着80名までとなる。事前予約は12月26日10時から開始される。

2月以降も、耐久レース展にちなむ関係者を招いてトークショーを予定している。

企画展「耐久レースと日本 ~クルマを鍛えた進化の足跡~」は、2025年9月18日から2026年3月31日まで開催中。入館料金は平日が大人1800円、中高生900円、小学生700円。土日祝は大人2000円、中高生1000円、小学生800円。インターネット予約割引や各種カード割引で大人は200円引きとなる。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

童夢

富士スピードウェイ

★イベント開催予定

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES