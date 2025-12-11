ランドクルーザー・ハイエース向けカスタムパーツ、200点以上をオンライン販売開始…FLEX

ランドクルーザーとハイエースの専門店を全国展開するフレックスは12月11日、『FLEX公式通販サイト』を新たに開設し、オンラインでのカスタムパーツ販売を開始した。

これまで実店舗でのみ提供してきた厳選されたカスタムパーツを200点以上取り扱い、今後も順次拡充する計画だ。

公式通販サイトでは、カスタムパーツを「シート・インテリア」「エクステリア・エアロ」「タイヤ・ホイール」「電装・ライト」「足回り・サスペンション」「エンジン・排気系」「キャンプ・車中泊」「セキュリティ・防犯」「メンテナンス&アクセサリー」の10カテゴリーに分類。車種やカテゴリー、キーワード検索が可能で、各商品には詳しい仕様や適合車種情報が掲載されている。

車両への適合情報をわかりやすく明記し、アルミホイールには3Dシミュレーターを搭載。ホイールの装着イメージを様々な角度で確認でき、色やサイズの変更も可能だ。この3Dシミュレーターは将来的に他のカスタムパーツにも展開する予定である。

決済はクレジットカード、PayPay、コンビニ払いに対応し、商品は自宅配送もしくは全国のフレックス店舗での受け取りや取り付けができる。オンラインで購入したパーツは店舗での専門的な取り付けサービスを利用でき、購入時に店舗を選ぶと取り付け日時の予約も可能となっている。

フレックスはランドクルーザーとハイエースの新車・中古車販売のほか、オリジナルカスタムや専門的な知識と技術によるサポートで多くの顧客に支持されている。今回の通販サイト開設は、もっと手軽にカスタムパーツを購入したいという利用者の声に応え、より便利なカーライフの提供を目指したものだ。