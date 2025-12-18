ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ランドクルーザー公式アイテム「トランクカーゴ50S LOW」、2026年1月発売…リスが開発に参画

プラスチックの日用品メーカーのリス株式会社は、トヨタ『ランドクルーザー』の特別仕様トランクカーゴ第2弾の開発に参画したと発表した。ランドクルーザーのオフィシャルアイテムとして2026年1月9日に発売する。

シンプルで無骨なデザインがキャンパーに人気のトランクカーゴは、2024年4月に初のランドクルーザー公式コラボモデル「LAND CRUISER TRUNKCARGO 50S」が登場し、即完売となった。それを受けて今回の第2弾は、トランクカーゴのロータイプ「TC-50S LOW」をベースにし、『ランドクルーザー250』の代表色アバンギャルドブロンズメタリックをイメージした別注カラーで製作された。正面にはランドクルーザーのロゴがプリントされ、前作と組み合わせて使うことで統一感のあるセットアップが完成する。

新モデルは容量30L、価格は税込4980円、サイズは幅60.0cm×奥行39.0cm×高さ24.0cmで、100kgの重さに耐える蓋を備える。ロータイプのため収納場所の幅が広がり、車のルーフラックへの積み下ろしも容易となっている。蓋にはベルトガイドが付属し、向きを選ばずベルト固定できる仕様だ。

「LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS」は“どこへでも行き、生きて帰って来られる”というランドクルーザーの精神を反映したトヨタ自動車公式のライフスタイルアイテムシリーズ。今回の新作は“Home & Garage”をテーマにインテリアや冬のアパレルも展開している。

リス株式会社は1986年創業の家庭用品・日用品雑貨の製造・販売メーカーであり、「くらしをつくるものづくり」を理念に多様な収納用品やキッチン用品を開発。2024年度の年商は42億円、グループ年商は1137億円となっている。

