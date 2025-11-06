『ランクル250』や『レクサスGX』にも対応、レイズのオフロード鍛造ホイール『ボルクレーシングZE40X』に18インチが登場

国産ホイールメーカー・RAYS（レイズ）が販売中の人気鍛造スポーツホイール・ボルクレーシング「ZE40X」に、18インチモデル・16アイテムが新たに追加された。税込み価格は12万5400円から13万5300円。

【画像】レイズのオフロード鍛造ホイール『ボルクレーシングZE40X』

ZE40Xは「10年先でも最強のホイール」をコンセプトに生まれたVOLK RACING ZE40の設計思想を受け継ぎ、4×4専用に再設計されたモデル。今回の18インチモデル追加により、従来のトヨタ『ハイラックス』や『ランドクルーザープラド』に加え、『ランドクルーザー250』や『レクサスGX』にも対応可能となった。

ZE40X BRカラー 1880+20

ZE40X BTカラー 1885 +55

フェイス＆バックサイド

製品コンセプトは「ATTACK ALL GROUND」。スポークは高荷重に対応する縦断面に最適化され、スポークエンドにはZE40の特徴を残しつつもセンターパートには4WDらしさを出したラウンドがかったディッシュデザインを新規に採用。マシニング加工により減肉することで、レーシング出自を示す軽量性も備えながら最強レベルの耐久性・耐荷重性を実現。グラベルやラフロードを容易に走破できる性能を獲得している。

フェイスはF1～F3の3モデルとし、4WD車特有のローインセットに対応する設計により、F1でもディープなラウンド形状となっている。新規に設計された裏面の形状も、さらなる軽量性と剛性アップに貢献している。

ホイール表面に施されるA.M.T.マシニングによるホワイトレターは、リムエンドは飾らずにあえてセンターパートに集中させることで、最強の4×4ホイールを演出。カラーは「ブラストブラック2」と「ブロンズ（アルマイト）」の2色を基本とし、オプションで18色のカラーバリエーションを用意している（特約店取扱）。