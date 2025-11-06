ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ランクル250』や『レクサスGX』にも対応、レイズのオフロード鍛造ホイール『ボルクレーシングZE40X』に18インチが登場

レイズのオフロード鍛造ホイール・ボルクレーシングZE40X
  • レイズのオフロード鍛造ホイール・ボルクレーシングZE40X
  • ZE40X BRカラー 1880+20
  • ZE40X BTカラー 1885 +55
  • ディッシュ＆スポークの融合デザイン
  • A.M.T.マシニングによる精密意匠
  • フェイス＆バックサイド

国産ホイールメーカー・RAYS（レイズ）が販売中の人気鍛造スポーツホイール・ボルクレーシング「ZE40X」に、18インチモデル・16アイテムが新たに追加された。税込み価格は12万5400円から13万5300円。

【画像】レイズのオフロード鍛造ホイール『ボルクレーシングZE40X』

ZE40Xは「10年先でも最強のホイール」をコンセプトに生まれたVOLK RACING ZE40の設計思想を受け継ぎ、4×4専用に再設計されたモデル。今回の18インチモデル追加により、従来のトヨタ『ハイラックス』や『ランドクルーザープラド』に加え、『ランドクルーザー250』や『レクサスGX』にも対応可能となった。

ZE40X BRカラー 1880+20ZE40X BRカラー 1880+20ZE40X BTカラー 1885 +55ZE40X BTカラー 1885 +55
フェイス＆バックサイドフェイス＆バックサイド

製品コンセプトは「ATTACK ALL GROUND」。スポークは高荷重に対応する縦断面に最適化され、スポークエンドにはZE40の特徴を残しつつもセンターパートには4WDらしさを出したラウンドがかったディッシュデザインを新規に採用。マシニング加工により減肉することで、レーシング出自を示す軽量性も備えながら最強レベルの耐久性・耐荷重性を実現。グラベルやラフロードを容易に走破できる性能を獲得している。

フェイスはF1～F3の3モデルとし、4WD車特有のローインセットに対応する設計により、F1でもディープなラウンド形状となっている。新規に設計された裏面の形状も、さらなる軽量性と剛性アップに貢献している。

ホイール表面に施されるA.M.T.マシニングによるホワイトレターは、リムエンドは飾らずにあえてセンターパートに集中させることで、最強の4×4ホイールを演出。カラーは「ブラストブラック2」と「ブロンズ（アルマイト）」の2色を基本とし、オプションで18色のカラーバリエーションを用意している（特約店取扱）。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

RAYS（レイズ）

トヨタ ランドクルーザー250

レクサス GX

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES