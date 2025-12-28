ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

JAOS、2つのブースで新型トヨタ『RAV4』など7台を展示！ バハ1000完走の『GX550h』も…東京オートサロン2026

トヨタ『RAV4アドベンチャー』 JAOS style
  • トヨタ『RAV4アドベンチャー』 JAOS style
  • 三菱デリカ『D:5』 JAOS style
  • 日産『エクストレイル』 JAOS style
  • レクサス『GX550h OVERTRAIL』TEAM JAOS 2025 ver.
  • トヨタ『ランドクルーザー250』 JAOS style
  • スバル『フォレスター』 JAOS style
  • 三菱『デリカミニ』 JAOS style

4WD・SUVパーツメーカー・JAOS（ジャオス）が、2026年1月9日から11日に開催される『東京オートサロン2026』への出展内容を発表した。

【画像】JAOSがオートサロンに展示するカスタムモデル

メインブース（No.804）では、12月半ばに発表されたばかりのカスタムパーツを装備したトヨタ『RAV4アドベンチャー』、三菱デリカ『D:5』、日産『エクストレイル』の3台を中心に展示する。

三菱デリカ『D:5』 JAOS style三菱デリカ『D:5』 JAOS style

さらに、半世紀以上の歴史を持つオフロードレース「58th スコア・バハ1000」に参戦し、大会史上初となるハイブリッドモデルでの完走とクラス2位を獲得したレクサス『GX550h OVERTRAIL』TEAM JAOS 2025 ver.を特別展示する予定だ。

車両展示スペース（No.753）では、トヨタ『ランドクルーザー250』、スバル『フォレスター』、三菱『デリカミニ』の3台も展示を行う。

スバル『フォレスター』 JAOS styleスバル『フォレスター』 JAOS style

全7台の展示車両は、それぞれの個性を最大限に引き出すスタイリングと、幅広い車種構成によってSUV・4WDカスタマイズの世界観を提案する。会期中は展示車両のリーフレットに加え、TEAM JAOSのモータースポーツ活動記録として発行しているオウンドメディア『NEW ADVENTURE（特別版）』の配布も行う。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

JAOS

東京オートサロン2026

東京オートサロン

トヨタ RAV4

三菱 デリカD：5

日産 エクストレイル

レクサス GX

トヨタ ランドクルーザー250

スバル フォレスター

三菱 デリカミニ

注目の記事

アフターマーケット

SUV・クロスオーバー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES