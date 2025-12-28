JAOS、2つのブースで新型トヨタ『RAV4』など7台を展示！ バハ1000完走の『GX550h』も…東京オートサロン2026

4WD・SUVパーツメーカー・JAOS（ジャオス）が、2026年1月9日から11日に開催される『東京オートサロン2026』への出展内容を発表した。

【画像】JAOSがオートサロンに展示するカスタムモデル

メインブース（No.804）では、12月半ばに発表されたばかりのカスタムパーツを装備したトヨタ『RAV4アドベンチャー』、三菱デリカ『D:5』、日産『エクストレイル』の3台を中心に展示する。

三菱デリカ『D:5』 JAOS style

さらに、半世紀以上の歴史を持つオフロードレース「58th スコア・バハ1000」に参戦し、大会史上初となるハイブリッドモデルでの完走とクラス2位を獲得したレクサス『GX550h OVERTRAIL』TEAM JAOS 2025 ver.を特別展示する予定だ。

車両展示スペース（No.753）では、トヨタ『ランドクルーザー250』、スバル『フォレスター』、三菱『デリカミニ』の3台も展示を行う。

スバル『フォレスター』 JAOS style

全7台の展示車両は、それぞれの個性を最大限に引き出すスタイリングと、幅広い車種構成によってSUV・4WDカスタマイズの世界観を提案する。会期中は展示車両のリーフレットに加え、TEAM JAOSのモータースポーツ活動記録として発行しているオウンドメディア『NEW ADVENTURE（特別版）』の配布も行う。