オフロード感マシマシ！ JAOS、新型トヨタ『RAV4 Adventure』専用カスタムパーツを発売

JAOS（ジャオス）は12月17日、トヨタが同日発表した新型『RAV4 Adventure』用のカスタムパーツの販売を開始した。

【画像】JAOSのトヨタ『RAV4 Adventure』専用カスタムパーツ

2024年に世界で最も売れたSUVとして人気のRAV4がモデルチェンジを実施。新型（60系）は走行性能、居住性、実用性の全てを向上させた。ジャオスは車両発表と同時に、最もアウトドア志向の強い「Adventure」グレード向けカスタムパーツを投入した。

純正用品と同様にトヨタ車両販売店での購入・装着が可能な製品は以下の通り。

フロントバンパーガード

「フロントバンパーガード」は、力強い造形の3ピース構造で、移設した純正フォグランプと横長のLEDが存在感を演出する。価格は11万4400円（税込）。「ノーズプロテクター」は、アンバー色の4連LEDマーカーがアメリカ風のイメージを強調し、6万6000円（税込）。

「フェンダーガーニッシュtype-X」は、出幅9mm以内のコンパクト設計ながら、ワイドなデザインとダミーボルトでサイドビューを引き締める。9万4600円（税込）。「サイドプロテクター」は、アウトドアギアをイメージした造形で力強さを演出し、6万6000円（税込）。

「ピラープロテクター」は、フラットなDピラーを立体的に見せる効果があり、ブラックとレッドの2色を用意。3万3000円（税込）。「マッドガードIIIセット」は、大型フラップでタイヤが巻き上げる石や泥からボディを保護する。ブラックとレッドの2タイプで3万5200円（税込）。

マッドガードIIIセット（レッド）

「ドアハンドルプロテクター」は、開閉時の傷からドアハンドル周辺を保護する樹脂製品で、カーボン調とジオメトリック柄が用意され、各5500円（税込）。そのほか「フューエルリッドプロテクター」5500円（税込）、「バックドアプロテクター」8800円（税込）、「バックドアスカッフプロテクター」1万3200円（税込）もラインナップされている。

「ラゲージトレイ」は、濡れた荷物や汚れ物も気にせず収納できる3層防水生地のソフトタイプで2万6400円（税込）。「ADAMAS BL5ホイール」は、あえて17インチのインチダウンサイズを採用し、トヨタ販売店専用カラーのマットグラスブラックを設定。1台分21万8240円（税込）。

さらに、JAOS公式オンラインショップや全国の自動車部品販売店、4×4ショップで購入できる一般販売製品として、「BATTLEZリフトアップスプリングTi-W」（5万9400円）、「BATTLEZダンパーVFA」（10万7800円）、「ADAMAS BL5 ホイール」の汎用タイプ（5万8300円/本）も用意されている。