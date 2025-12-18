ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

オフロード感マシマシ！ JAOS、新型トヨタ『RAV4 Adventure』専用カスタムパーツを発売

JAOSのトヨタ『RAV4 Adventure』専用カスタムパーツ装着車
  • JAOSのトヨタ『RAV4 Adventure』専用カスタムパーツ装着車
  • フロントバンパーガード
  • ノーズプロテクター
  • フェンダーガーニッシュ type-X
  • サイドプロテクター
  • ピラープロテクター
  • マッドガードIIIセット（ブラック）
  • マッドガードIIIセット（レッド）

JAOS（ジャオス）は12月17日、トヨタが同日発表した新型『RAV4 Adventure』用のカスタムパーツの販売を開始した。

【画像】JAOSのトヨタ『RAV4 Adventure』専用カスタムパーツ

2024年に世界で最も売れたSUVとして人気のRAV4がモデルチェンジを実施。新型（60系）は走行性能、居住性、実用性の全てを向上させた。ジャオスは車両発表と同時に、最もアウトドア志向の強い「Adventure」グレード向けカスタムパーツを投入した。

純正用品と同様にトヨタ車両販売店での購入・装着が可能な製品は以下の通り。

フロントバンパーガードフロントバンパーガード

「フロントバンパーガード」は、力強い造形の3ピース構造で、移設した純正フォグランプと横長のLEDが存在感を演出する。価格は11万4400円（税込）。「ノーズプロテクター」は、アンバー色の4連LEDマーカーがアメリカ風のイメージを強調し、6万6000円（税込）。

「フェンダーガーニッシュtype-X」は、出幅9mm以内のコンパクト設計ながら、ワイドなデザインとダミーボルトでサイドビューを引き締める。9万4600円（税込）。「サイドプロテクター」は、アウトドアギアをイメージした造形で力強さを演出し、6万6000円（税込）。

「ピラープロテクター」は、フラットなDピラーを立体的に見せる効果があり、ブラックとレッドの2色を用意。3万3000円（税込）。「マッドガードIIIセット」は、大型フラップでタイヤが巻き上げる石や泥からボディを保護する。ブラックとレッドの2タイプで3万5200円（税込）。

マッドガードIIIセット（レッド）マッドガードIIIセット（レッド）

「ドアハンドルプロテクター」は、開閉時の傷からドアハンドル周辺を保護する樹脂製品で、カーボン調とジオメトリック柄が用意され、各5500円（税込）。そのほか「フューエルリッドプロテクター」5500円（税込）、「バックドアプロテクター」8800円（税込）、「バックドアスカッフプロテクター」1万3200円（税込）もラインナップされている。

「ラゲージトレイ」は、濡れた荷物や汚れ物も気にせず収納できる3層防水生地のソフトタイプで2万6400円（税込）。「ADAMAS BL5ホイール」は、あえて17インチのインチダウンサイズを採用し、トヨタ販売店専用カラーのマットグラスブラックを設定。1台分21万8240円（税込）。

さらに、JAOS公式オンラインショップや全国の自動車部品販売店、4×4ショップで購入できる一般販売製品として、「BATTLEZリフトアップスプリングTi-W」（5万9400円）、「BATTLEZダンパーVFA」（10万7800円）、「ADAMAS BL5 ホイール」の汎用タイプ（5万8300円/本）も用意されている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ RAV4

トヨタ自動車

JAOS

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES