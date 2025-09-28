ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

デリカD：5×JAOSで“即アウトドア仕様”に！ 合法チューンで作る大人のオフロード…スターキャンプ2025

JAOS × スターキャンプ2025
  • JAOS × スターキャンプ2025
  • JAOS × スターキャンプ2025
  • JAOS × スターキャンプ2025
  • JAOS × スターキャンプ2025
  • JAOS × スターキャンプ2025
  • JAOS × スターキャンプ2025
  • JAOS × スターキャンプ2025
  • JAOS × スターキャンプ2025

9月6～7日、静岡県・朝霧高原のキャンプ施設「ふもとっぱら」で、三菱自動車主催の大規模アウトドアイベント、「スターキャンプ2025 in 朝霧高原」が開催された。

【画像全16枚】

1991年の初回開催以来、30年以上の歴史を持つ人気イベントには多数の部品／用品メーカーがブースを出展。オフローダー向けパーツを幅広く展開するジャオスのブースは多くの来場者の注目を集めていた。

◆デリカD：5デモカーが示す“全部載せ”の世界観

デモカーの『デリカD：5』には、リアラダーやルーフラックをはじめ、フロントバンパーガード、リアスポイラー、サイドステップ、リアスキッドバーやサイド出しマフラーなど豊富なパーツを装着している。

フェンダーガーニッシュやマッドガード、ホイールのように街乗り仕様でも手軽に装着できるアイテムから、リフトアップサスペンションのような本格装備まで、トータルに仕上げられたデモカーは、来場者の中で多数派を占めるデリカD：5オーナーが興味深げにチェックしている姿も見られた。

◆ディーラー取り扱い前提の“合法チューン”が強み

カーディーラーで取り扱われるケースも多いジャオスのアイテムだけに、商品開発は法規対応を徹底して心掛けているという。つまり、多少なりとも尖った改造をしたクルマに厳しいディーラーでも入庫に支障がないスペックに仕上げられている。それでいてアウトドアイメージを強くアピールできるため、カスタマイズ初心者にも手を出しやすいブランドだと言えるだろう。

◆デリカミニからトライトンまで
JAOSの対応車種は幅広い

デリカD：5だけでなく、三菱車は『トライトン』などの現行車から、『パジェロ』などの生産終了モデルに対応したパーツもラインナップ。また、本格SUVだけでなく、気軽にオフロードテイストを楽しめる『デリカミニ』に関しても反響は大きいという。グリルやフロントスキッドバー、フェンダーガーニッシュといったエクステリアパーツから、ホイール、ルーフラック、スポーツダンパーやリフトアップセットまで揃い、ルックスや走りを大きく変えることもできるが、まずはマッドガードで実益を兼ねたドレスアップを行うユーザーも多いという。新型デリカミニのパーツも計画中とのことで、そちらの展開も楽しみなところだ。

1985年設立で、今年40周年を迎えたジャオス。長年の経験を活かしたのない商品ラインナップは、アウトドア志向ユーザーの強い味方だ。

《関耕一郎》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

JAOS

三菱 デリカD：5

三菱 トライトン

三菱 デリカミニ

三菱 パジェロ

三菱自動車

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES