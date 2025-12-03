ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「デリカミニ女子」と「オプカン女子」がコラボ女子会、部長のモータージャーナリスト竹岡圭さんも登場し交流深める

#デリカミニ女子×#オプカン女子 コラボ女子会が開催
  • モータージャーナリストで「オプカン女子部長」としても知られる竹岡圭氏
トーヨータイヤのオフロードタイヤ「OPEN COUNTRY」を装着する女性オーナーと、三菱『デリカミニ』の女性オーナーによるコラボイベント「#デリカミニ女子×#オプカン女子 コラボ女子会 」が11月24日、山梨県南アルプス市「fumotto（フモット）南アルプス」で開催された。

イベントにはゲストとして、モータージャーナリストで「オプカン女子部長」としても知られる竹岡圭氏、ZIP-FMナビゲーターでオープンカントリーユーザーの玉置佑里子氏が登場した。さらにスペシャルライブゲストとして、姉妹音楽ユニットのチャラン・ポ・ランタンが出演した。

イベントでは、玉置氏によるトークショーや竹岡氏によるクイズ大会、参加者同士の交流会など多彩なプログラムが実施された。会場は終始、デリカミニとオープンカントリーへの熱い思いで満ち溢れた華やかな雰囲気となった。

オプカン女子やゲストからデリカミニ女子に対して、オープンカントリーの魅力や車をカスタムする楽しさが伝えられるなど、両グループの交流が図られた。

会の中盤では、オリジナルのタンブラーを製作するワークショップも実施された。ロゴ入りのタンブラーに好きなシールを貼り付けて、世界に1つだけのタンブラーを制作。参加者同士の交流を深めながら、タンブラーを手に笑顔で写真撮影する姿が印象的だった。

イベントの締めくくりには、チャラン・ポ・ランタンによるスペシャルライブが行われ、その圧巻のパフォーマンスに会場は一体となり、最高の盛り上がりの中で幕を閉じた。

《ヤマブキデザイン》

