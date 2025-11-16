ブリッツの純正置き換えエアフィルター「SUSパワー・エアフィルターLM」、『デリカミニ』など5車種が適合

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中の「SUSパワー・エアフィルターLM」に、日産・マツダ・三菱・スバルの計5車種の適合が追加された。価格は5940円～8800円（税込）。

今回適合が追加されたのは、日産『ルークス』（B44A, B45A, B47A, B48A 2020年3月～2025年9月）、三菱『デリカミニ』（B34A, B35A, B37A, B38A 2020年3月～2025年10月）、『eKスペース』（B34A, B35A, B37A, B38A 2023年5月～2025年10月）、マツダ『キャロル』（HB37S 2022年1月～）、スバル『クロストレック』（GUF 2024年12月～）。

SUSパワー・エアフィルターLMは、同社コアタイプエアクリーナー製品「SUSパワーコアタイプ」でも実績の高い、繊維フィルターとメッシュの組み合わせを採用した純正交換タイプの製品。素材の一部にステンレスコーティングを採用することにより、高い耐久性／強度を実現している。

ブリッツ独自の繊維フィルターが高い集塵効果を発揮し、ステンレスコーティングメッシュで補強した特殊2層構造のフィルターにより、純正品に対して低い圧損と吸入効率のアップも実現。また、フィルター部に鮮やかなブルーを採用したことで、エンジンルーム内のファッション性もアップする。