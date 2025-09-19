三菱の軽ハイトワゴン『eKスペース』新型、10月29日発売へ…174万9000円から

三菱自動車工業は9月18日、軽スーパーハイトワゴン『eKスペース』をフルモデルチェンジし、全国の系列販売会社を通じて10月29日より販売を開始すると発表した。価格は174万9000円からとなる。

【画像】三菱『eKスペース』新型

新型eKスペースは、街中での取り回しの良さと、幅広い世代に親しまれるモダンで親しみやすいデザインを両立させた。ゆとりある室内空間を確保することで、快適なカーライフを提供する。

黒い帯でつながるグリルとキューブ型LEDヘッドランプが印象的なフロントフェイスとし、メッキモールや特徴的なプレスラインで高級感を演出している。老若男女問わず幅広い層に愛される、親しみやすくモダンなデザインになっている。

ボディカラーは、新色「デニムブルーパール」を設定し、モノトーン計8色で展開する。

7インチカラー液晶メーターと一体型パネルを採用したインパネは、先進感と上質感を醸成。グレーを基調とした柔らかな印象のデザインとし、性別・年代を問わず好まれるような雰囲気としている。

伸縮性に優れたシート生地を採用し、身体へのフィット感と座り心地を向上させた。

Aピラーの位置と角度を見直し、室内長は従来比115mm増を実現。さらに、ピラー自体を細くすることで前方視界を大きく改善し、開放感と安全性も高めている。

3つのドライブモード（POWER/NORMAL/ECO）を搭載、ドライブモードセレクターでドライバーの運転スタイルに合わせて選択が可能である。

USBポートと併設したインパネロワートレイや、助手席前インパネトレイ、運転席アッパーボックスを新たに採用するなど、使いやすさにこだわった豊富な収納スペースを確保した。

軽自動車で唯一「接近時アンロック」、「降車時オートロック」を同時採用。助手席電動スライドドアの予約ロック機能と合わせて、荷物を持ったり、子供を抱いたりする状態でも、快適でスムーズな乗り降りをサポートする。（Gグレード）

さらに、Gグレードでは、エアコンにプラズマクラスターを採用し、室内全体の空気を効率よく浄化する。