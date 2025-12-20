ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「ロングセラー過ぎる」三菱『デリカD:5』が19年目の大幅刷新！ SNSでは「PHEVほしい」など期待の声も

三菱 デリカD:5 新型
三菱自動車工業は12月18日、オールラウンドミニバン『デリカD:5』に大幅改良を施し、2026年1月9日より発売すると発表した。19年目を迎えたデリカD:5の刷新に、SNS上では「よさそう」「PHEV化しない？」「ロングセラー過ぎる」などのコメントが上がり話題となっている。

【画像】三菱『デリカD:5』新型

2007年1月に発売した5代目デリカとなる現行の「デリカD:5」は「ミニバンの優しさ」と「SUVの力強さ」の融合を開発テーマに、優れた居住性と多彩な積載性を備えるとともに、オフロードからオンロードまで幅広いシーンで活躍できる機動性・信頼性を合わせ持つ、唯一無二のオールラウンドミニバンだ。三菱自動車ブランドを象徴するモデルとして人気を博し、約19年間で30万台を超え国内販売を牽引している。

新型は走行性能を高めるとともに、力強いスタイリングにデザイン変更するなど「デリカらしさ」を追求した。

三菱 デリカD:5 新型三菱 デリカD:5 新型

エクステリアは、フロントグリルとフロントバンパー、リアバンパーをシンプルで立体感のある力強いデザインとした。リアゲートは、「DELICA」ロゴをガーニッシュ内へ取込むことで、リアゲートパネルをよりシンプルでプレミアム感のあるデザインへと変更。また、ボディサイドにはワイドで安定感のある足回りと高い走破性を想起させる新採用のホイールアーチモールに加え、力強さを強調しギア感を高めた新デザインの18インチアルミホイールを採用した。

ボディカラーは、人気のソリッド色調グレーに、光の当たり方によりブルーのハイライトが映る特別なカラーの「ムーンストーングレーメタリック」を採用した「ブラックマイカ」との2トーンを新たに追加し、2トーン5色、モノトーン4色の全9色展開とした。

インテリアは、8インチカラー液晶のディスプレイメーター採用による視認性の向上に加え、金属調アクセントを採用したインストルメントパネルにより、先進性に加え、ギア感とプレミアム感を高めた。また、センターパネルでは、傷つきに配慮したダークグレーとしたほか、シートには人気の特別仕様車「CHAMONIX（シャモニー）」で好評のスエード調素材（撥水機能付）と合成皮革のコンビネーション生地を採用し、ステッチを内装各部同様のカーキ色とするなど、より機能的で統一感のあるインテリアとした。

三菱 デリカD:5 新型三菱 デリカD:5 新型

また、センターコンソール、フロアコンソールの下部に充電用USBポートType-Cをそれぞれ2ポート追加し利便性も向上している。

三菱らしさの源ともいえる走行性能については、四輪を自在に制御することで車両運動性能を飛躍的に向上させる三菱自動車独自の車両運動統合制御システム「S-AWC」の搭載により、悪路走破性の向上と、優れた直進安定性、意のままの操縦性を実現した。また4つのドライブモード（ECO/NORMAL/GRAVEL/SNOW）と、下り坂でも車速を一定に保つヒルディセントコントロールを採用し、路面状況に応じた最適な走行を可能とした。

価格は451万円から494万4500円（税込）。

三菱 デリカD:5 改良新型三菱 デリカD:5 改良新型

これに対しX（旧Twitter）上では、「デリカよさそう」「買っちゃおっかな」など、今回の改良を受け購入を検討する声や、「ホイール変わるんだ」「ぎゃあ！カッコいい」などより力強くなったスタイリングに高評価の声も見られた。

また、「これで19年目か」「とんでもないロングモデルだな」など、長く人気が続くデリカに賞賛の声を送る人や、「PHEV欲しいな」「私はPHEV待ち」など、パワートレインのバリエーション追加を希望する声も見られた。

《園田陽大》

