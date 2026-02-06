ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

Luup、マイクロモビリティアプリにMapboxの地図を全面導入…視認性とカスタマイズ性を強化

LuupがマイクロモビリティアプリにMapboxの地図を全面導入
  • LuupがマイクロモビリティアプリにMapboxの地図を全面導入

Luupは、ユーザーアプリの地図基盤として、世界最高水準のマップ・プラットフォームを提供するMapboxの地図を全面的に導入すると発表した。

本導入により、地図の視認性とカスタマイズ性を高め、より安全な移動体験の提供を目指す。

Luupは「街じゅうを『駅前化』するインフラをつくる」というミッションのもと、「マイクロモビリティシェア」事業を全国で展開している。年齢・性別にかかわらず誰もが自由で快適に移動できるよう、現在提供している電動キックボードや電動アシスト自転車に加えて、座席・カゴ付きの特定小型原動機付自転車「電動シートボード」や、三輪・小型のユニバーサルカー「Unimo(ユニモ)」の展開も予定している。

地方部だけでなく都市部でも深刻化しつつある地域交通の交通空白と、それに伴う運転手不足の問題解決に向けて、電動・小型・一人乗りのマイクロモビリティを包括的に取り扱う移動インフラの社会実装を目指す。

Luupではこれまでもナビ機能の提供や交通ルール啓発を続けてきたが、さらなる安全性向上のため、マイクロモビリティの利用シーンに最適化された地図表示が不可欠であると考えた。特に、夜間や慣れない地域などのさまざまな利用環境で地図の視認性の確保、および走行ルートやポート位置の直感的な把握は、ユーザーの安全に直結する重要な課題である。

これらを解決するため、柔軟なデザインカスタマイズが可能で、自動車メーカーのナビゲーションシステムや配送サービスなどに採用されるマップ・プラットフォーム「Mapbox」を導入した。

また、Mapboxの日本国内における地図データには、Luupに出資するゼンリングループの地図・道路ネットワークデータが採用されている。Mapboxとゼンリングループの地理空間情報の連携により、移動を支える情報の精度をさらに高め、インフラとしての利便性向上を加速させている。

Mapboxの地図上にLuup独自の情報を重ねることで、時間帯や天候を問わず一目で状況を認識できる、信頼性の高い地図体験を提供する。

将来的には、リアルタイムの天候情報の統合など、より直感的に状況を把握できる視覚的サポートの強化を予定しており、アプリ内の地図表示を順次アップデートしていく。

本機能は、ユーザーへ順次配信されるアプリのアップデートを通じて提供を開始する。Luupは今後も、他社と連携・共創しながら、より便利で快適な移動体験の実現に貢献していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

eバイク・電動アシスト自転車

電動キックボード

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES