カーメイト、「ゼロワイパー サイドミラー用」を米国初公開へ…CES 2026

カーメイトは2026年1月6日から米国ラスベガスで開催される「CES 2026」に出展すると発表した。

同社は2020年からCESに出展しており、今回で6回目となる。今回は主力ドライブレコーダー「ダクション」シリーズの「DC4000RA」と「DC2000RA」に加え、「ゼロワイパー フィルムタイプ サイドミラー用」を米国で初めて参考出展する。

ゼロワイパー サイドミラー用は、2024年の国内発売以降好評を得ている製品。2025年10月開催の「Japan Mobility Show 2025」では海外の来場者から高い評価を受けた。

また、Apple社の「探す」アプリに対応した「カーチャージャー」シリーズも展示する。これらの新技術・新製品によって、米国市場における認知度向上、新規チャネル開拓、販売促進を図る。

カーメイトは2018年にドライブレコーダーで米国市場に参入。米国市場で徐々に認知を高めている「ダクション」シリーズを中心に、新たなカテゴリーの製品を世界に向けてアピールする。

出展場所はVegas Convention Center西ホール5359番ブース。なお、「カーチャージャー」シリーズは2025年11月開催のSEMA ショーにも出品されている。

