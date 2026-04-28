オートバックス、「ARTA」カー用品第4弾を発売…『シビック』専用アイテムも

オートバックスセブンは、RACING SPORTS BRAND「ARTA」のカー用品シリーズ第4弾として、全7アイテムを新たに発売する。

【画像】オートバックスセブンの「ARTA」カー用品第4弾

ARTA ライセンスプレートフレーム

販売は、ARTA公式オンラインショップでの先行販売から始める。2026年4月8日にオープンした同ショップで販売を開始し、その後、オートバックス店舗などで順次取り扱う。

シリーズ第4弾では、車種を問わず使用できるカーアクセサリーに加え、ホンダ『シビック』専用アイテムをラインアップする。商品は、車内の快適性を高めるカーゴストラップ、傘型サンシェード、スマートフォンホルダーなどに加え、ドアハンドルプロテクターやライセンスプレートフレームも用意する。

ARTA ドアハンドルプロテクター for HONDA CIVIC（4枚入り）

シビック専用アイテムは、車種専用設計によるフィット感と操作性を重視し、シビックの内外装デザインとの調和を考えて設計した。

開発は、ARTA総監督兼8号車監督の鈴木亜久里氏と、ARTA16号車監督の土屋圭市氏が監修した。

販売は、ARTA公式オンラインショップ先行に続き、SUPER GT 2026年シーズンの各レース会場内ARTAブース、全国のオートバックスグループ店舗（一部店舗を除く）で順次行う。

商品価格は、車種汎用のARTA カーゴストラップが1280円（税込）、ARTA ライセンスプレートフレームが2480円（税込）、ARTA ドアハンドルプロテクター（2枚入り）が1480円（税込）、傘型フロントサンシェード（サイズS～L）が2180～2780円（税込）。

シビック専用アイテムは、ARTA ドアハンドルプロテクター（4枚入り）が2780円（税込）、ARTA ワイヤレス充電マグネットスマートフォンホルダーが7980円（税込）、傘型フロントサンシェードが5980円（税込）だ。

適合は、シビックのFL系（FL1/FL4/FL5）、適合年式は2021年9月～とする。