ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「デザインがセンス良すぎる」光岡『M55』に6速MTの「RS」登場！ SNSでは「めっちゃ好み」と絶賛の声

光岡自動車『M55 RS』
  • 光岡自動車『M55 RS』
  • 光岡自動車『M55 RS』
  • 光岡自動車『M55 RS』
  • 光岡自動車『M55 RS』
  • 光岡自動車『M55 RS』
  • 光岡自動車『M55 RS』
  • 光岡自動車『M55 RS』
  • 光岡自動車『M55 RS』

光岡自動車は4月23日、6速マニュアルトランスミッション専用モデル『M55 RS』を発表した。2023年の初公開以来クルマ好きの注目を集めるM55だが、「RS」発表にSNSでは「いいですねぇ」「めっちゃ好み」「デザインがセンス良すぎる」などのコメントが寄せられ、話題となっている。

【画像】光岡自動車『M55 RS』

光岡自動車が創業55周年記念モデルとして発表した、アメリカンマッスルカーを彷彿させるデザインの『M55』。ホンダ『シビック』をベースに光岡が専用デザインを施し新車として販売するもので、発表当時から注目を集めた。

シリーズの第3弾として、「M55 Zero Edition」「M55 1st Edition」に続く位置づけとして登場したのが今回の「M55 RS」だ。販売台数は2026年生産予定台数の55台（限定車ではない）で、ワングレード構成とした。

光岡自動車『M55 RS』光岡自動車『M55 RS』

「M55 RS」は、フロントとリヤに「RS」専用エンブレムを装備。インテリアは「RS」ロゴの刺繍入り専用レザーシートを採用し、所有する満足感を高めたという。ボディカラーは専用の「ショアブルーメタリック」と「ナルドグレー」の2色を用意する。

車両概要では、全長4735mm、全幅1805mm、全高1410mm。エンジンは水冷直列4気筒1496ccターボで、駆動はFF、6速マニュアルトランスミッションとした。最高出力は134kW（182ps）/6000rpm、最大トルクは240Nm（24.5kgf・m）/1700-4500rpm。

メーカー希望小売価格は、車両本体価格888万8000円で、別途リサイクル料金が必要となる。

同社は、M55を2023年の創業55周年記念モデルとして位置づけ、今回の「M55 RS」についても「走る喜び」と「操る楽しさ」を訴求する。

光岡自動車『M55 RS』光岡自動車『M55 RS』

今回「RS」が発表されたことでX（旧Twitter）では、「『M55 RS』いいですねぇ」「めっちゃ好みだな…セカンドカーにこれを持つのは攻めすぎかしら」「カッコいいねぇ 正面からの面構えがダッジみたいでいいゾ～コレ」「光岡なら1番好きかも。 20年後くらいにまだガソリン車の時代が続いてれば、乗りたい」「M55RSとロックスター欲しい。デザインがセンス良すぎる。車は性能ではなく、見た目かストーリーで惚れるもんだ」といったコメントが寄せられ、やはりそのデザインに多くの人が惹かれているようだ。

また、「RS」発表直前の4月18日にはミニカーのトミカからM55が発売されたこともあり、Xでは入手したユーザーからの“愛車自慢”投稿で賑わっている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

光岡自動車

ホンダ シビック

ハッチバック

トミカ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES