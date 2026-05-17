タカラトミー「トミカガレージ」スマート化、6色LED搭載

タカラトミーは、大人向けプレイセットシリーズ「tomica＋（トミカプラス）」の新商品「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition（トミカガレージ・スマート・ストーングレー・スタンダード・エディション）」を2026年7月中旬に発売する。

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『tomica GARAGE』は、『トミカ』のコレクションを飾るガレージ型ディスプレイとして、2025年2月の発売以来、国内外の大人のトミカファンから支持を集めている。

新製品は、「本物のガレージのようなシャッター開閉と室内照明」に加え、「リモコン操作」や「6色切り替えLED照明」などの機能を追加した進化モデルだ。

電動シャッターは付属コントローラーで操作可能。コントローラーは車のスマートキーをイメージしたデザインで、静音設計を採用した。

LED照明は、ホワイト、オレンジ、パープル、ブルー、エメラルドグリーン、イエローの6色に切り替え可能。車種やシーンに応じた演出を楽しめるという。

また、複数のガレージを並べた際、コントローラー1台で複数台を同時に開閉・点灯できる一斉操作機能も搭載した。

内装デザイン紙は2セット付属し、立体感や光沢感を持たせた仕様とした。照明演出との組み合わせで、コレクションディスプレイとしての演出性を高めている。

タカラトミー ブランドビジネス本部 トミカ事業室の流石正室長は、「『tomica GARAGE』はSNSを中心に大きな話題となり、日本のみならずアジア各地域からも予想を超える反響をいただいた」とコメント。「今回はシャッター開閉のリモコン操作、ガレージ内の照明の色を変更できるなど進化しているので、ぜひ飾って触って楽しんでいただければと思う」としている。

商品サイズは幅251mm×高さ104mm×奥行132mm。電源は本体が単3形アルカリ乾電池3本、コントローラーが単4形アルカリ乾電池1本を使用する。電池は別売。なお、トミカ（ミニカー）は付属しない。

希望小売価格は7700円（消費税込）。販売は全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、「タカラトミーモール」などで行う。「タカラトミーモール」では、2026年5月11日から予約受付を開始している。

同商品は、日本、中国、韓国、香港、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナムのアジア10地域で発売を予定している。