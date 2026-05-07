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トミカのケーキ、「デコスタ トミカ」シリーズ発売…はたらく車と緊急車両の2種類

・CAKE EXPRESSが「デコスタ トミカはたらく車」「デコスタ トミカ緊急車両」の販売を開始。価格は各5800円（税込）。

・特許取得済みのケーキ装飾用アクリルスタンドは食品衛生法の規格に適合した安全な素材を使用し、ケーキ後もインテリアや玩具として楽しめる。

・販売元のCAKE EXPRESS（株式会社E-make）は徳島県阿波市の老舗洋菓子店で、累計販売実績30万件を超える通販実績を持つ。

「デコスタ トミカ緊急車両」「デコスタ トミカはたらく車」
  • 「デコスタ トミカ緊急車両」「デコスタ トミカはたらく車」
  • デコスタ トミカはたらく車
  • デコスタ トミカ緊急車両
  • 特許取得済みケーキスタンド
  • 飾って遊べる2WAY仕様
  • 生クリームとフレッシュフルーツ

CAKE EXPRESS（株式会社E-make）は、人気ミニカーシリーズ「トミカ」をモチーフにしたケーキ「デコスタ トミカはたらく車」および「デコスタ トミカ緊急車両」の店舗・インターネット販売を開始した。

【画像】トミカのケーキ「デコスタ トミカ」シリーズ

両商品の価格はいずれも5800円（税込）。サイズは5号サイズ（直径15cm）で、4～6名が楽しめる。通年販売される。

特許取得済みケーキスタンド特許取得済みケーキスタンド

ケーキには特許取得済みのアクリルスタンドが付属する。このアクリルスタンドは食品衛生法の規格に適合した素材を使用し、独自の印刷・加工技術で仕上げられた安全性の高い製品だ。

台座付きの設計のため、ケーキの装飾として使用した後も、各ピックを差し替えて遊んだり、インテリアとして飾ったりして楽しむことができる。付属のケースにパズル感覚で収納できる点も特長だ。

生クリームとフレッシュフルーツ生クリームとフレッシュフルーツ

ケーキ本体は、ふんわりとしたスポンジに甘さを抑えた生クリームとフレッシュフルーツをあしらった仕上がりで、幅広い年齢層が楽しめる味わいとなっている。

トミカはタカラトミーが展開するミニカーシリーズで、1970年の発売以来、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている。実在する車両を精巧に再現したデザインと手に取りやすいサイズ感が特長で、乗用車をはじめ「はたらく車」や「緊急車両」など多彩なラインアップを展開している。

CAKE EXPRESSを運営する株式会社E-makeは、徳島県阿波市に所在する1986年創業の洋菓子店。2016年より通販事業を開始し、有名通販サイトの写真ケーキカテゴリーで半年以上1位を獲得した実績を持つ。累計販売実績は30万件を突破している。

《森脇稔》

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