ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トミカと『いないいないばあっ！』が初コラボ、ワンワンカーなど2種を発売

トミカと『いないいないばあっ！』が初コラボ、ワンワンカーなど2種を発売
  • トミカと『いないいないばあっ！』が初コラボ、ワンワンカーなど2種を発売
  • トミカと『いないいないばあっ！』が初コラボ：ワンワンカー
  • トミカと『いないいないばあっ！』が初コラボ：ワンワンカー
  • トミカと『いないいないばあっ！』が初コラボ：ワンワンカー
  • トミカと『いないいないばあっ！』が初コラボ：スーパーワンカー
  • トミカと『いないいないばあっ！』が初コラボ：スーパーワンカー
  • トミカと『いないいないばあっ！』が初コラボ：スーパーワンカー

タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー『トミカ』とNHK Eテレの幼児向け人気番組『いないいないばあっ！』が初めてコラボレーションした商品を発売する。

【画像全7枚】

発売されるのは「ドリームトミカ NO.155 いないいないばあっ! ワンワンカー」と「ドリームトミカSP いないいないばあっ! スーパーワンカー」の2種類だ。希望小売価格は各880円（消費税込）。

『いないいないばあっ！』は1996年の放送開始から今年で30周年を迎える長寿番組。映像と音で感覚を揺さぶることにより、子どもたちのさまざまな可能性と能力を引き出すことをねらいとしている。現在は、おうちゃん、ワンワン、ぽぅぽなどが出演している。

ワンワンカー」は、番組の人気コーナー「ノリノリ！のりものタウン」に登場するワンワンの車を再現。丸いフォルムに尻尾がついた可愛らしいデザインが特徴で、ドリームトミカ20種類の中にラインアップされる。

トミカと『いないいないばあっ！』が初コラボ：スーパーワンカートミカと『いないいないばあっ！』が初コラボ：スーパーワンカー

いっぽう「スーパーワンカー」は、番組内の楽曲「スーパーワンのうた」に登場するヒーローキャラクター「スーパーワン」をモチーフにしている。ワンワンカーがスーパーワンの格好をした姿をイメージしてデザインされ、スーパーワンが着用するマントの背中にあるトレードマーク「ワ」も再現されている。

商品サイズはW38mm×H34mm×D57mm、対象年齢は3歳以上。タカラトミーは、お子様だけでなく「ワンワン」に親しんできた大人の方にもぜひ手に取っていただきたい商品としている。

全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで5月中旬から販売される。タカラトミーモールでは3月31日から予約受付を開始する予定だ。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トミカ

タカラトミー

NHK（日本放送協会）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES