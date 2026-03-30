トミカと『いないいないばあっ！』が初コラボ、ワンワンカーなど2種を発売

タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー『トミカ』とNHK Eテレの幼児向け人気番組『いないいないばあっ！』が初めてコラボレーションした商品を発売する。

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発売されるのは「ドリームトミカ NO.155 いないいないばあっ! ワンワンカー」と「ドリームトミカSP いないいないばあっ! スーパーワンカー」の2種類だ。希望小売価格は各880円（消費税込）。

『いないいないばあっ！』は1996年の放送開始から今年で30周年を迎える長寿番組。映像と音で感覚を揺さぶることにより、子どもたちのさまざまな可能性と能力を引き出すことをねらいとしている。現在は、おうちゃん、ワンワン、ぽぅぽなどが出演している。

「ワンワンカー」は、番組の人気コーナー「ノリノリ！のりものタウン」に登場するワンワンの車を再現。丸いフォルムに尻尾がついた可愛らしいデザインが特徴で、ドリームトミカ20種類の中にラインアップされる。

トミカと『いないいないばあっ！』が初コラボ：スーパーワンカー

いっぽう「スーパーワンカー」は、番組内の楽曲「スーパーワンのうた」に登場するヒーローキャラクター「スーパーワン」をモチーフにしている。ワンワンカーがスーパーワンの格好をした姿をイメージしてデザインされ、スーパーワンが着用するマントの背中にあるトレードマーク「ワ」も再現されている。

商品サイズはW38mm×H34mm×D57mm、対象年齢は3歳以上。タカラトミーは、お子様だけでなく「ワンワン」に親しんできた大人の方にもぜひ手に取っていただきたい商品としている。

全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで5月中旬から販売される。タカラトミーモールでは3月31日から予約受付を開始する予定だ。