『魔改造の夜』、AイシンとH立建機が初の2チーム対決…オフィスチェアでビーチフラッグス　1月29日放映

日本を代表するエンジニアが極限のアイデアと技術力を競う、NHK総合テレビの技術開発エンターテインメント番組、『魔改造の夜』に、愛知県を拠点とする自動車部品大手のAイシンが出演する。

1月29日放映のテーマは「オフィスチェア・ビーチフラッグス」。身近なオフィスチェアを魔改造し、モーターなどを搭載したマシンが20mを走行、置かれた旗をつかむまでの速さを競う。競技は、単独で記録を争う「タイム競技」と、2チームが同時に走り先に旗を取った側が勝利となる「対戦マッチ」の2種目で行なわれる。対戦マッチ形式は番組史上初の試みだ。

対戦相手は、世界的な建設機械メーカーであるH立建機。両チームは、後ろ向きの状態から前向きに転じ、直進で加速しながら手を伸ばして旗を取るという難度の高い課題に挑む。

勝負の鍵となるのは、旗を取るための「手」の構造と、その動作を高速走行中にいかに正確に連動させるかという点だろう。高速化を図るほど姿勢制御は難しくなり、重心の偏りや直進安定性の確保が大きな課題となりそうだ。両チームは40km/h程度で数秒間に20mを走破することを目標に開発を進めるが、実機では部品同士の連携が追いつかず、マシンが破損する……。

番組は、エンジニアたちが試行錯誤を重ねながら限界に挑む過程と、本番となる“夜会”での一発勝負を描く。

放送予定

放送局：NHK総合

番組名：魔改造の夜「オフィスチェア・ビーチフラッグス」

放送日時：1月29日（木）19時30分～（72分）