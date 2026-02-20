アイシン、リファラル採用で組織文化変革へ…TalentXの「MyRefer」活用

TalentXは2月18日、リファラル採用サービス「MyRefer」を利用するアイシンのリファラル採用を活用した組織文化の変革と人的資本経営を実現する取り組みについて発表した。

自動車部品で世界トップシェアを誇るアイシンは、自動車業界が100年に一度の大変革期にある中、さらなる事業成長を加速させるための人材戦略を策定している。特に、リファラル採用は「全員参加の採用活動」へとフェーズを引き上げるための重要な施策と位置づけている。

企業が制度や環境を整え、社員による主体的な紹介活動がエンゲージメントを高め、結果として事業成長につながるというサイクルを循環させることが、人的資本経営の実現には不可欠だと捉えている。

「MyRefer」の活用を通じて他部署の業務や求人を把握することで、社員の自社への理解が深まるという効果が出ている。今後は、リファラル採用を特別な活動ではなく企業文化として定着させることを目指している。自部署や組織を良くしようという当事者意識を持つことこそが、「どこよりも人が育ち、全員が活躍」する組織への第一歩であると捉えている。

「MyRefer」は、社員紹介(リファラル)を通じて社員と採用の距離を縮める、国内初のリファラル採用サービスである。2015年のサービス開始以来、エンタープライズ企業を中心に業界・企業規模問わず1000社以上で導入されている。制度設計、運用定着、社員ナーチャリング、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備えている。