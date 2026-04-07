羽ばたけスリッパ！ スバルがNHK『魔改造の夜明け』に登場　4月7日深夜/8日未明

スバルが2026年4月8日未明0時30分（7日深夜24時30分）からNHK Eテレで放送されるTV番組『魔改造の夜明け』に出演する。

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『魔改造の夜明け』は、NHKの技術開発エンターテインメント番組『魔改造の夜』で悔しさを味わったエンジニアたちのその後を追うドキュメント番組。2025年10月30日放送の「スリッパ跳ばし」への挑戦後も開発を続け、本番直前で断念した“羽ばたき式スリッパ”の完成に挑み続けたエンジニアたちの姿が描かれる。

『魔改造の夜』では、与えられたテーマに対し、限られた時間・予算の中で、誰もが知る日用品を魔改造し、モンスターマシンへと進化させる。

スリッパ跳ばしでは、履いたスリッパを最も遠くに跳ばすことを競った。重量は、改造ベースと同じ60gまでに収めなければならないという条件が最大の難題だったという。さらに開発チームリーダーが自分の足で履いたスリッパを蹴ること、助走してはいけない、跳ばすための動力や機構を付けること、プロペラや浮力の使用は禁止といった条件があった。

スバルでの開発はガスを噴射する「射出案」と「羽ばたき案」で進んだが、羽ばたき案は部品調達が本番までに無理だとわかり断念されていた。

スバル『魔改造の夜』特設サイト

番組は放送に加え、「イモヅル式に学ぼう！ NHKラーニング」でも配信予定となっている。