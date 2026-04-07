ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

羽ばたけスリッパ！ スバルがNHK『魔改造の夜明け』に登場　4月7日深夜/8日未明

魔改造（イメージ）
  • 魔改造（イメージ）
  • スバル『魔改造の夜』特設サイト

スバルが2026年4月8日未明0時30分（7日深夜24時30分）からNHK Eテレで放送されるTV番組『魔改造の夜明け』に出演する。

【画像全2枚】

『魔改造の夜明け』は、NHKの技術開発エンターテインメント番組『魔改造の夜』で悔しさを味わったエンジニアたちのその後を追うドキュメント番組。2025年10月30日放送の「スリッパ跳ばし」への挑戦後も開発を続け、本番直前で断念した“羽ばたき式スリッパ”の完成に挑み続けたエンジニアたちの姿が描かれる。

『魔改造の夜』では、与えられたテーマに対し、限られた時間・予算の中で、誰もが知る日用品を魔改造し、モンスターマシンへと進化させる。

スリッパ跳ばしでは、履いたスリッパを最も遠くに跳ばすことを競った。重量は、改造ベースと同じ60gまでに収めなければならないという条件が最大の難題だったという。さらに開発チームリーダーが自分の足で履いたスリッパを蹴ること、助走してはいけない、跳ばすための動力や機構を付けること、プロペラや浮力の使用は禁止といった条件があった。

スバルでの開発はガスを噴射する「射出案」と「羽ばたき案」で進んだが、羽ばたき案は部品調達が本番までに無理だとわかり断念されていた。

スバル『魔改造の夜』特設サイトスバル『魔改造の夜』特設サイト

番組は放送に加え、「イモヅル式に学ぼう！ NHKラーニング」でも配信予定となっている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

NHK（日本放送協会）

SUBARU スバル（コーポレート、企業動向）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES