「トミカリミテッド ヴィンテージ」が道路清掃車を初の製品化、シリーズ最多の可動ギミック搭載…2万4200円

タカラトミーグループのトミーテックは、大人向けコレクションミニカー「トミカリミテッド ヴィンテージ」から、「東急 SW2Z2 道路清掃車」(希望小売価格2万4200円/税込)を8月に発売する。

「トミカリミテッド ヴィンテージ」の「東急 SW2Z2 道路清掃車」

予約受付は3月12日16時から、ホビー系通販サイト・全国の量販店ホビー売場・ミニカー専門店等で開始した。

道路清掃車を「トミカリミテッド ヴィンテージ」で初めて製品化する。現在も活躍する道路清掃車の代表的なモデル、東急車輛(現・東邦車輛)のSW2Z2型を、入念な実車取材をもとに再現した。

バケット部分や各所のブラシなど、車両の特徴となるポイントは可動式とし、「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズ最多の可動ギミック搭載数となっている。

小回りを利かせるために逆ハの字になっている後輪は、「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズ初のステアリング機構を搭載している。

可動ギミック部分以外にも、ダイキャスト製のボディとシャシー、軟質素材のタイヤ、静電塗装による美麗なカラーリング、タンポ印刷によるマーキング、内装など、従来通りの「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズのクオリティで精密再現をしている。

三輪式道路清掃車は、安全な交通を守るために必要な道路清掃の中核を担う車両で、回転ブラシを用いて路面の汚れを除去する。「ロードスイーパー」の名でも知られている。入り組んだ路地や路上駐車が多い市街地では、取り回しに優れた三輪式のものが導入され、清掃に力を発揮している。

交通量の少ない夜間や早朝を中心に稼働するため、じっくりと観察できる機会は少ないものの、独特の形状や走行音はひときわ目立つ存在である。

前方のバケット部分が上下に可動し、フタ部分も開閉する。前方のブラシが左右に可動し、ブラシ部分の回転も可能。中央のブラシが上下に可動し、ブラシ部分の回転も可能となっている。

商品は1/64スケールで、車両全長は約114mm。対象年齢は15歳以上。本商品はディスプレイモデル(鑑賞用)のため、トミカ製品のコースなどを走行させることはできない。