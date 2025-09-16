ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トミカ「ムービースターズ」、第1弾は『西部警察』のスーパーZとガゼール…2026年2月発売

トミーテックは、ダイキャスト製ミニカー「トミカリミテッド ヴィンテージ」から、テレビや映画など自動車が登場する映像作品を1/64スケールで統一されたミニカーやフィギュアと共に掘り下げてゆくシリーズ「ムービースターズ」を2026年2月から新たに展開する。

第1弾商品として1979年に放映開始されたテレビドラマ『西部警察』とコラボレーションした商品2種、「LV-N ムービースターズ01 西部警察 スーパーZ 大門圭介フィギュア付」（2026年2月発売）と「LV-N ムービースターズ02 西部警察 ガゼール 木暮謙三フィギュア付（2026年3月発売）の予約受付を9月11日から開始した。

「ムービースターズ」シリーズは、テレビや映画など自動車が登場する映像作品を1/64スケールで統一されたミニカーやフィギュアと共に掘り下げてゆくシリーズ。ミニカーは、ダイキャスト製のボディとシャシー、軟質素材のタイヤ、静電塗装による美麗なカラーリング、タンポ印刷によるマーキング、内装など、「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズのクオリティで劇中車の仕様を精密に作り込んでいる。

シリーズ第1弾はドラマ『西部警察』に登場するスーパーZと大門圭介部長刑事（団長）を1/64スケールで立体化。団長がスーパーZ越しにショットガンを構える姿をイメージした。「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズのスーパーZは2013～2014年にかけて2種類発売したが、今回は3ナンバー、サイドエンブレム無し、赤色灯有りと、過去発売の2種とは異なる状態を再現する。

もう一つの商品は、テレビドラマ『西部警察』に登場するガゼールと捜査課長・木暮謙三警視を1/64スケールで立体化。特別にオープンボディに改造されたガゼールは木暮課長の愛車で、PART2以降のオープニングで有名な飛び乗るシーンを再現。この商品は純正アルミホイール、赤色灯無しの状態を再現し、木暮課長が飛び乗るためにバックレストを寝かせた運転席なども特徴となっている。

両商品とも希望小売価格は9460円（税込）で、対象年齢は15歳以上。取扱店はホビー系通販サイト・全国の量販店ホビー売場・ミニカー専門店などとなっている。

