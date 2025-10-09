トミカ初のファン感謝祭、12月開催へ…史上最大5000台「トミカウォール」をファンと共創

タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の55周年を記念して、初のファン感謝祭「TOMICA OWNERS MEETING」を12月15日から17日まで3日間、秋葉原のAKIBA_SQUAREで開催すると発表した。

【画像全7枚】

入場は無料で日時指定制となっている。

ブランド初となるファン感謝祭は、55年間支えてきたファンへの感謝を伝え、交流を図ることをコンセプトに開催される。主なコンテンツとして、ステージイベント、展示、ファン同士の交流の場、グッズ販売などで構成される。

注目は史上最大となる5000台の壁面展示「トミカウォール」をファンと共創することだ。来場者が持参したトミカやタカラトミー社員の思い出のトミカを並べて制作する。寄贈されたトミカは今後のイベントでも展示予定となっている。

エヴァンゲリオンレーシングとの特別コラボでは、イベント限定デザインのコラボトミカを会場のみで販売する。また、同コラボデザインの実車も同時初公開される。

トークショーでは、トミカ開発担当者と多彩なゲストによる30分間のセッションを土日の2日間で各日4ステージ実施する。カーグラフィック副編集長やモータージャーナリスト、カーフォトグラファーなどが登場予定だ。

展示コーナーでは、1970年の登場から現在までの代表的なラインアップを年代別に展示する「55thヒストリー」や、1/64スケールで制作されたトミカ専用ジオラマ10台での撮影体験、工場見学を疑似体験できる「大人の工場見学」などを用意する。

グッズ販売では、イベント記念アルミ製トミカ「日産 NISSAN GT-R NISMO Special edition」を22万円で受注生産するほか、「トミカプレミアム GT-R 4 MODELS Collection」4950円などの限定商品を販売する。

チケットは10月15日12時からLivePocket -Ticket-で受付開始となる。混雑時は入場制限を行う場合がある。