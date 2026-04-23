光岡自動車、『M55』に6速マニュアル専用車「RS」発表…888万8000円

光岡自動車は4月23日、6速マニュアルトランスミッション専用モデル「M55 RS」を発表した。4月24日から全国のミツオカ取扱拠点で販売を始める。

【画像】三菱自動車 M55 RS

販売台数は2026年生産予定台数の55台（限定車ではない）で、ワングレード構成とする。M55シリーズの第3弾として、「M55 Zero Edition」「M55 1st Edition」に続く位置づけだ。

光岡自動車『M55 RS』

「M55 RS」は、フロントとリヤに「RS」専用エンブレムを装備する。インテリアは「RS」ロゴの刺繍入り専用レザーシートを採用し、所有する満足感を高めたという。

ボディカラーは専用の「ショアブルーメタリック」と「ナルドグレー」の2色を用意する。

光岡自動車『M55 RS』

車両概要では、全長4735mm、全幅1805mm、全高1410mm。エンジンは水冷直列4気筒1496ccターボで、駆動はFF、6速マニュアルトランスミッションとした。

最高出力は134kW（182PS）/6000rpm、最大トルクは240N・m（24.5kgf・m）/1700-4500rpm。

メーカー希望小売価格は、車両本体価格888万8000円で、別途リサイクル料金が必要となる。

同社は、M55を2023年の創業55周年記念モデルとして位置づけ、今回の「M55 RS」についても「走る喜び」と「操る楽しさ」を訴求する。