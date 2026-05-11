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レクサス『ES』新型、第6世代ハイブリッド搭載「ES 350h」を米国設定…EVと並ぶ新たな選択肢に

・新型レクサスES 350hはレクサス初の第6世代ハイブリッドシステムを採用し、システム合計出力は244hpに向上

・ESハイブリッドとして初めてAWDを設定。リアに54hpのeアクスルを追加し、前後トルク配分を100:0～20:80で可変制御

・前輪駆動モデルの燃費はEPA推定で46MPG、AWDモデルは44MPGを達成

レクサス『ES』新型のハイブリッド「ES 350h」
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レクサスは第8世代のES新型シリーズのラインアップに、米国でハイブリッドモデル「ES 350h」を追加した。バッテリーEVの「ES 350e」「ES 500e」と並ぶ新たな選択肢となる。

【画像】レクサス『ES』新型のハイブリッド「ES 350h」

■レクサス初の第6世代ハイブリッドシステム

レクサス『ES』新型のハイブリッド「ES 350h」レクサス『ES』新型のハイブリッド「ES 350h」

新型ES 350hは、レクサスブランドとして初めて第6世代ハイブリッドシステムを採用したモデルだ。

第4世代ハイブリッドを搭載していた従来型「ES 300h」と比べ、出力が大幅に向上。さらに「ESハイブリッド」として初めて、オプションで全輪駆動（AWD）が選択できるようになった。標準は前輪駆動（FWD）となる。

■パワートレインの詳細

先代のES 300hと同様に、2.5リッター直列4気筒エンジンにスターターゼネレーター、フロントモータージェネレーター、電子制御式CVTを組み合わせて前輪を駆動する。

新型では、エンジン出力が176hpから186hpへ、トルクが163lb-ftから173lb-ftへ向上。モータージェネレーターの出力も118hpから201hpへ、トルクは149lb-ftから199lb-ftへと大幅に強化された。

システム合計出力はFWD・AWDともに244hpで、従来型ES 300h（FWDのみ・215hp）から大きく引き上げられた。

■AWDモデルの構造

AWD仕様には、リアアクスルに54hpの「eアクスル」ユニットを追加搭載する。路面状況に応じてリアへの駆動力を供給し、悪条件下でのトラクション性能を高める。

前後トルク配分は100:0から20:80の範囲で可変制御が可能で、車輪速度・加速度・ステアリング角センサーの情報をもとに最適な配分を行う。

■静粛性と効率を高める改良

レクサス『ES』新型のハイブリッド「ES 350h」レクサス『ES』新型のハイブリッド「ES 350h」

第6世代ハイブリッドシステムでは、より大型・高出力となったモーターを積極的に活用することで、日常走行時のエンジン回転数を低く抑え、静粛性を向上させた。

エンジンのエアインテークボックスにはマイクロファイバー製吸音材を追加。排気系には大型マフラーを採用し、排気マニホールドと排気管の間にフレキシブルカプラーを設けて振動の伝達を抑制する。車内ではアクティブノイズコントロールがオーディオスピーカーを通じてエンジンのこもり音を低減する。

エンジン本体（型式：A25A-FXS）も改良を受け、シリンダーブロックの剛性向上、新型マルチホール直噴インジェクターの採用、可変冷却システムの導入、電子制御式可変容量オイルポンプの採用などにより、燃焼効率と燃費性能を高めている。

《森脇稔》

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